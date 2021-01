Holanda se encuentra en uno de sus momentos más delicados con respecto al coronavirus. Ayer se detectaron más de siete mil contagios nuevos y la expansión del covid preocupa a las autoridades. Mientras tanto, la vacunación ya comenzó en el país y tanto Máxima como el rey Guillermo se mostraron a favor de la cura. Incluso, se informó que cuando sea su turno procederán a darse la vacuna.

También se vacunará Beatriz, la madre del rey y ex monarca, que es ciudadana de riesgo por sus 82 años.

"El inicio de la vacunación es un punto de inflexión que da esperanzas de una salida a esta crisis. ¡Gracias a todos los que trabajan juntos! Ahora es importante aguantar juntos", informaron Máxima y Guillermo en el comunicado oficial. Por fuera, se aseguró que los reyes también se darán la vacuna aunque probablemente no divulgarán la fecha públicamente. En principio no habrá fotos de Guillermo, y con respecto a Máxima, no se informó nada al respecto.

Algo similar es lo que ocurrió con la reina Margarita de Dinamarca, quien a sus 80 años ya recibió la vacuna. De esa forma, se convirtió en la primera miembro de una monarquía europea en recibir la cura contra el coronavirus, pero no se mostraron fotos de ella al hacerlo.

Por su parte, en la monarquía de Gran Bretaña se piensa seguir el mismo protocolo ya que la familia real se vacunará pero no lo informará al público. “Es un asunto privado”, explicaron desde el Palacio de Buckingham.

Los sueldos y gastos de Máxima y Guillermo, en la mira del Parlamento holandés

Para la familia real de Holanda, es necesario mostrar su posición con respecto a la vacuna ya que hace pocas semanas tuvieron problemas por realizar un viaje a Grecia en medio de la pandemia. Eso no fue bien recibido por los ciudadanos, quienes no solo los criticaron sino que también mostraron su desacuerdo en las encuestas populares.

La imagen de los reyes cayó luego de ese episodio, y desde entonces cuidan su accionar con respecto a la pandemia para volver a contar con la confianza del pueblo.

En Holanda, la vacuna que comenzó a distribuirse entre los centros de salud es la elaborada por Pfizer. En pocas semanas esperan recibir dosis de la desarrollada por AstraZeneca, pero por el momento la cantidad que hay en el país es reducida.

Por ese motivo, tanto desde la corona como desde el gobierno piden a los ciudadanos que continúen respetando el aislamientos y las medidas establecidas para evitar contagios. Desde septiembre que los casos aumentaron considerablemente y la situación es delicada en todo el país.

AJ