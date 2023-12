Taylor Swift y Messi comparten el podio del personaje del año 2023 de la revista ‘Time’

El ritual se repite todos los años, la revista estadounidense Time elige a la Persona del Año. Así, con mayúsculas, como si se tratara de un título oficial, producto de un mérito consensuado. Este año, el nombramiento, comunicado por el editor de la publicación, Sam Jacobs, fue para Taylor Swift. La cantautora, cuya gira Eras Tour rompió récords, convirtiéndose en la primera gira de la historia en recaudar más de mil millones de dólares, y la validó como una de las más importantes músicas del mundo. La figura de la cantante fue también una de las más importantes que pasó por Argentina. Y la conexión local sigue, porque Time también eligió a Leo Messi como el mejor deportista del año.

El año pasado el título fue para un político que estuvo hace pocos días en el país. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el “espíritu de Ucrania” fueron los elegidos en 2022. El año anterior, 2021, el reconocimiento fue para el empresario Elon Musk, y en 2020 la portada fue para la dupla presidencial de los Estados Unidos, Joseph R. Biden y Kamala Harris.

En cuanto a la elección de Taylor, el artículo publicado por la revista es contundente: “Los logros de Swift como artista (cultural, crítica y comercialmente) son tan numerosos que contarlos parece casi fuera de lugar”, describe. “Como estrella del pop, se sienta en una compañía enrarecida, junto a Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna; como compositora, se la ha comparado con Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell. Como mujer de negocios, ha construido un imperio valorado, según algunas estimaciones, en más de mil millones de dólares. Y como celebridad, que a fuerza de ser mujer es examinada por todo, desde con quién sale hasta lo que viste, durante mucho tiempo ha reclamado atención constante y sabe cómo usarla. (…) Ella se convirtió en el personaje principal del mundo”, sentencia el artículo.

Desde Argentina, el nombramiento de Taylor suena coherente, ya que su influencia en estas latitudes dejó una memorable huella. Las swifties argentinas son un grupo de fanáticas activo que, aunque heterogéneo y diverso, se ha logrado organizar y alinear en el comunicado en contra de La Libertad Avanza, agitando el avispero de la política nacional, que ya venía revuelto. Los tres conciertos que Taylor dio en noviembre en el Estadio Monumental constituyeron, a su vez, uno de los acontecimientos musicales del año. La expectativa en torno a su visita, la conexión del público con la ídola y su emoción a la hora de constatar la intensidad y el comprometido amor que le expresaron marcaron un punto álgido de la gira.

Otro ídolo nacional que la revista ponderó fue Lionel Messi, quien fue elegido Atleta del Año. En cuanto al crack, de 36 años, ya son tantos los reconocimientos que cosechó, que quizás este pasó un poco desapercibido. Pero la hazaña del Mundial se contabiliza en esta temporada y luego de ese logro vino la serie de premios individuales, entre ellos su octavo Balón de Oro. En el medio de esta agitada temporada, Lionel se mudó a la MLS y revolucionó el mundo deportivo estadounidense, ampliando las fronteras del negocio deportivo y acercando a los hinchas a su disciplina.

“Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, que el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, vistiendo el uniforme de un club que ocupa el último lugar en los EE.UU.”, sentenció Time, que viene eligiendo a la Persona del Año desde 1927. En esa época se elegía al Hombre del Año (The Man of the Year) y, en 1999, se cambió a la Persona del Año para ser más inclusivos.

Leo Messi no solo hace historia en la cancha

“Lo que ocurrió en ese momento, el 21 de julio de 2023, en Fort Lauderdale, todavía parece surrealista. Lionel Messi, en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter Miami, recibió un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer (MLS)”, así comienza el texto de la revista Time en el que describe una de las múltiples hazañas de Messi al anunciarlo como Atleta del Año. “Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupa el último lugar en Estados Unidos”, continúa el prestigioso medio estadounidense.

El reconocimiento es inédito para Messi, que en abril de este año había sido elegido por tercera vez (2011, 2012 y 2023) como una de las cien personas más influyentes del planeta por la misma revista.

Además, en el año 2012 también había hecho historia al convertirse en el primer jugador de fútbol en protagonizar una tapa de Time.