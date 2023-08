Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

El sábado arranca con el choque entre Los Pumas y Los Springbooks en el Estadio de Vélez a 15.30 Hs por la pantalla de ESPN y STAR +. El conjunto cheika jugará su último amistoso en Argentina y se despedirá de su público antes de partir a la Copa del Mundo Francia 2023. Cabe destacar que el debut mundialista será el 9 de septiembre ante Inglaterra.



El domingo tempranito desde las 9 Hs, el circuito de Silverstone será testigo del Moto GP y será televisado por ESPN y STAR +. Francesco Bagnaia encabeza la tabla con 194 puntos, 4 triunfos y 5 podios, representando a Ducatti. Mientras que Jorge Martín, su compañero de equipo suma 159 puntos, con 1 triunfo y 3 podios.

A continuación, un duelo imperdible llega a las 12 Hs en las pantallas de ESPN y STAR +. Es que se juega la final de la Copa Community Shield, se enfrentarán el Manchester City de Julián Álvarez contra el Arsenal en el mítico Estadio de Wembley. El City busca su cuarto título del año ante los Gunners de Mikel Arteta, quien supo ser subcampeón de la Premier en la temporada 2022/23.

Por la tarde, a las 13.30 Hs en ESPN2 y STAR + llega apasionante Indycar donde participa Agustín Canapino, explotará el asfalto en el circuito callejero de Nashville. El argentino que supo conquistar 4 veces el Turismo Carretear busca llegar a lo más alto de la pole y para ello debe buscar su mayor performance.

Como cereza del postre, el Inter de Miami de Lionel Messi chocará con el FC Dallas por los octavos de final de la League Cup a las 21 Hs y lo televisará APPLE TV. El astro rosarino, marco 5 goles y una asistencia en 3 partidos desde su arribo a la MLS y vale recordar que el conjunto dirigido por el Tata Martino estuvo 10 partidos sin ganar.



Agenda deportiva de este sábado 5 de agosto

AMISTOSOS

08:30 Bayer Leverkusen vs West Ham United STAR +

10:20 Eintracht Frankfurt vs Nottingham Forest STAR +

13:20 Crystal Palace vs. Lyon STAR +

20:00 Real Sociedad vs. Betis STAR +

23:00 Atlético Madrid vs. Sevilla STAR +

ATP 250 - KITZBÜHEL

08:00 Final STAR +

Agenda deportiva de este domingo 6 de agosto

AMISTOSOS

14:50 Toulouse vs. Roma STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Defensores Unidos vs. Nueva Chicago DSports / DGO / TYC SPORTS PLAY

15:05 Guillermo Brown vs. San Martín de Tucumán DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

16:00 Atlético Rafaela vs. Brown TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:30 San Martín (SJ) vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

17:10 Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

19:10 Patronato vs. Deportivo Morón DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

TC 2000

09:30 Carrera - Río Cuarto DGO / TYC SPORTS

CICLISMO - UCI WORLD CHAMPIONSHIP

05:30 Carrera DGO / ESPN 2 / STAR +

MOTO GP GRAN BRETAÑA

07:00 Carrera DGO / STAR + / ESPN

COMMUNITY SHIELD

11:50 Manchester City vs Arsenal FC DGO / STAR + / ESPN

INDYCAR SERIES

13:00 Streets of Nashville DGO / ESPN 2 / STAR +

PREMIER PADEL

14:00 Final - Mendoza ESPN 3 / STAR +

NASCAR CUP SERIES

15:30 Carrera - Michigan DGO / DSPORTS MOTOR / 1614

WTA 500 - WASHINGTON

15:30 Final STAR +

ATP 500 - WASHINGTON

18:00 Final DGO / ESPN 2 / STAR +

LEAGUES CUP

21:00 Dallas FC vs Inter Miami Apple TV