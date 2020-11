Pedro Cahn: "Hay un preacuerdo con Rusia, pero no es el único que se negocia"

La Argentina registra más de 1.2 millones de casos positivos acumulados por covid-19 y ya superó a Estados Unidos en cantidad de muertos por millón de habitantes. En este contexto, el Gobierno desespera por encontrar una vacuna y por ello negocia con Rusia, como tantos otros países, para poder tener una cantidad de dosis que cubra la necesidad sanitaria.

El director científico de Fundación Huésped y miembro del comité de expertos que asesora al presidente en salud, Pedro Cahn, dialogó con RePerfilAr sobre las diferentes opciones de vacunas que hay en carpeta: “Las chinas, las de Janssen, AstraZeneca y también la del Instituto Gamaleya de Rusia".

"Hay un preacuerdo" con Vladímir Putin, "que aún no fue firmado", para comprar una cantidad de dosis de vacunas. "Esto dependerá de que la vacuna funcione o no", indicó el infectólogo. Y añadió: "El ministerio está negociando con distintos productores de vacunas sobre la base de tres elementos: saber cuando estará lista, saber cuantas serán dispuestas al nuestro país y cual será el costo".



Cada laboratorio estipula un precio distinto para la cura del covid-19, “la vacuna de AstraZeneca va a costar 4 dólares, lo cual es un precio muy razonable para una vacuna. En tanto, otras oscilan "entre 10 y 37 dólares, después eso será motivo de negociación del Gobierno con las empresas", expresó el infectólogo.

En Argentina hay una Ley de Vacunación que establece que las vacunas son parte del calendario oficial, lo cual implica que la vacuna es obligatoria. “Si vos no te vacunás, no es que te multan o te meten preso, sino que te puede dificultar algunos trámites", explicó Pedro Cahn.

Además, habló de la importancia de la vacuna para el personal esencial, como así también para las personas mayores de 65 años: “Si yo me vacuno me estoy protegiendo a mí y también a mis convivientes o con los que tengo contacto. Si no me vacuno puedo ser un eslabón involuntario en la transmisión del Covid-19", dijo el director científico de la Fundación Huésped.

Por último, Cahn se mostró esperanzado por la cantidad de vacunas que están en camino: “Lo mejor que nos podría pasar es que sean útiles, porque entonces vamos a poder vacunar a más personas, más rápido y en todo el mundo".