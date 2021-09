Vacaciones dolarizadas: los precios de la temporada 2022

Se aproxima fin de año y las ganas de descansar son más que evidentes. Pero en un contexto de crisis económicas y especulación electoral ¿Cómo planificamos nuestras próximas vacaciones?.

La pandemia impulsó la regla de los espacios abiertos y cercanos a los sistemas de salud. Por eso las quintas y los countries son los más solicitados para este verano, aunque bajo el signo del dólar.

Por ejemplo, en la localidad de General Maschwitz, una casa con tres dormitorios en suite, pileta y vista al lago, se encuentra a un precio mayor a U$S 5.600 para todo el mes de enero.

A pesar del carpincho-gate, Nordelta también es una opción con alta demanda. Allí, el valor ronda entre los U$S 3.000 y los U$S 10.000 el mes.

Bariloche: ya no hace falta el hisopado para entrar a la ciudad

Entre las opciones más económicas se encuentra el Gran Buenos Aires con valores entre U$S 2.000 y U$S 6.000. Así como en Zona Norte los valores rondan entre U$S 1.500 y U$S 5.000.

La Costa Atlántica siempre es la opción más elegida pero los alquileres registran valores con aumento del 50% respecto a los valores del año pasado. En Mar del Plata, un departamento con vista al mar sale U$S 2.500 la primera quincena de enero. En Pinamar, una casa de tres dormitorios, el valor supera los U$S 3.000 y en Cariló los precios que se presentan son a partir de los U$S 3.500.