Argentina ingresó al grupo de los 10 de los países con más casos de covid-19

Argentina ingresó este lunes en el top 10 mundial de casos totales del nuevo coronavirus, tras haber confirmado 417.735 nuevos positivos y 8.660 fallecimientos.

El ranking de países más afectados por la pandemia (que contabiliza más de 25,3 millones de casos en todo el mundo) está encabezado por Estados Unidos (6 millones), seguido por Brasil (3,8 millones), India (3,6 millones), Rusia (992 mil), Perú (647 mil), Sudáfrica (627 mil), Colombia (608 mil), México (596 mil) y España (462.858).

Argentina registró el primer caso de la enfermedad el 3 de marzo pasado, un hombre de 43 años que regresó a Buenos Aires tras vacacionar en Italia, mientras que el primer deceso ocurrió el 7 de marzo e involucró a un hombre de 64 años que había visitado Francia y que falleció en un centro médico de la capital. En el país rige un decreto presidencial de cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, 17 días después del primer contagio reportado, hasta el 20 de septiembre, para mitigar la propagación de la enfermedad.

En Argentina el número de personas recuperadas pasó la cifra de los 300 mil (301.195), mientras que hay 2.273 personas en distintas unidades de terapia intensiva en todo el territorio nacional. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, los distritos más afectados) acumulan 258.793 y 95.604 casos, respectivamente, con lo que representan el 84,83 por ciento del total en el país.

La Ciudad de Buenos Buenos Aires ya dejó atrás el peor momento de la pandemia y ahora el desafío es gestionar la situación con un número alto de casos y una ciudadanía a la que le cuesta acompañar las medidas de prevención tras la cuarentena que inició en marzo pasado, afirmaron las autoridades sanitarias este lunes.

Al señalar que en la ciudad se avanzó de manera paulatina, progresiva y prudente, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, dijo este lunes que se tiene "una larga trayectoria", con una meseta alta de casos, la cual se ha podido estabilizar.

"Hemos pasado ya el peor momento, que fue al principio de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y mucho la estrategia de rastreo, testeo y el aislamiento", enfatizó el funcionario. Quirós remarcó que "el camino del descenso de casos va a ser lento y por lo tanto queremos ser muy prudentes y paulatinos en el avance de las medidas".

El titular de la cartera sanitaria de la ciudad destacó que la cuarentena fue "necesaria y oportuna, evitando una catástrofe sanitaria". Sin embargo, remarcó que "ese enorme éxito que tuvimos a lo largo de abril, mayo y junio nos trajo el enorme desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía a la que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos".

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof asegura que la situación en el Área Metropolitana (AMBA) respecto a la pandemia "es de una estabilidad tremendamente frágil" y consideró que "se consolidó una tendencia creciente", en tanto que remarcó que "es un error abrir más".

"La situación del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil. Se consolidó una tendencia creciente. No es una crítica ni una discusión, es un dato. Hoy el virus está golpeando muy fuerte en el interior de la Provincia", relató Kicillof en conferencia de prensa. Respecto a la cantidad de camas, Kicillof informó que "hay 1.306 camas ocupadas", de las cuales 807 corresponden a casos de coronavirus.

"Es un error abrir prematuramente, es un error abrir más. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir. ¿Con qué cara les voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto en las terapias nosotros seguimos autorizando actividades?", indicó el gobernador bonaerense.

En ese sentido, sostuvo que "hay una porción de la sociedad que parece que no ve lo que está ocurriendo", y señaló: "Me pregunto si no lo estamos transmitiendo mal y cómo podemos hacer para comunicarlo mejor". "Si a este virus le das ventaja, se escapa. No es una decisión individual, es un virus muy contagioso. Un descuido, una distracción, un incumplimiento, una irresponsabilidad puede terminar en muertes", subrayó el mandatario.

