Ideal de belleza, amor propio y muerte: las claves del libro de Silvina Luna y su historia de superación

Silvina Luna emprendió un proceso de sanación espiritual para estar en paz con haber tomado la decisión que le terminó costando la vida. "Siempre tuve problemas con la autoestima", manifestó la actriz rosarina, quien murió este 31 de agosto a los 43 años luego de una larga lucha contra los problemas de salud derivados de una cirugía estética de glúteos que resultó mortal.

En los últimos años, Silvina Luna nunca perdió la esperanza de dar con nuevos tratamientos para tratar la hipercalcemia, la enfermedad que le provocó una insuficiencia renal que la obligaba a tomar corticoides y a hacerse diálisis casi a diario. El calvario había comenzado en 2011, cuando se operó con el cirujano Aníbal Lotocki, quien le aplicó metacrilato, una sustancia prohibida por la comunidad científica, comúnmente utilizada para prótesis de cadera y dientes.

A esto le sumó un recorrido en el plano interior y del autoconocimiento que volcó en su libro "Simple y consciente", editado por Penguin, una especie de autobiografía en la que recorre su historia, sus cicatrices y que además invita al lector a "celebrar la vida" y llevar una vida más sana y cuidar el cuerpo. "Este libro no es sobre mí. El propósito es compartir y acercar aprendizajes. Quiero contagiar alegría y deseos de transformación", escribió.

Silvina Luna estaba internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires y luchaba contra una bacteria que le impedía hacerse un transplante de riñón.

Las claves del libro de Silvina Luna

"Cómo vivir una vida libre, simple y consciente es el corazón de este libro, allí está plasmado lo que aprendí, con una nueva impronta, mía, personal, desde la humildad y también desde el deseo de que todos aprendamos a celebrar la vida y vivirla en libertad, con sencillez y a conciencia".

A lo largo de 145 páginas, la modelo y conductora cuenta en detalle su historia. Desde su infancia en Rosario y los inicios de su inseguridad, el bullying que le hacían por "ser linda" y el infierno que vivía en su casa a raíz de un padre alcohólico y golpeador que se recuperó y una madre que lo seguía sin importar el costo y que volcaba en Silvina sus propios sueños como modelo.

También relató su paso por Buenos Aires, sus primeros amores y trabajos, hasta que dio el salto al participar de la segunda edición de Gran Hermano, lo que la catapultó a la fama. Después de la filtración de un video íntimo con un exnovio, un fantasma que la atormentó, Silvina Luna volvió de Europa con la idea de reinsertarse en el mundo del espectáculo transformando su figura, una mirada que estuvo condicionada por el ideal social de belleza. Según describió, "por perfeccionista", para "verse lo mejor posible" y por "inseguridad".

Así fue cómo en 2011 cayó en manos del "cirujano de los famosos" condenado por mala praxis, Aníbal Lotocki, una decisión que le cambiaría la vida dos años después. "El escándalo del video ya se había suavizado. Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba", dijo al respecto.

Además, contó que cuando le dieron el diagnóstico estuvo en un trance hasta que "después de mucho tiempo" comenzó a preguntarse "cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo". "La inseguridad es algo interno. Pero estoy lejos de victimizarme. Elijo atravesar lo que me pasa de pie, como guerrera que soy. Es mi batalla, y seguiré dándola sin perder la alegría. Hoy elijo ver esta experiencia como una condición que me acompaña", continuó.

La actriz, modelo y conductora tenía 43 años y era oriunda de Rosario, Santa Fe.

Muerte, superación y autocuidado

"Siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número 'X' de meses y así vivo", escribió Luna en una parte de su escrito. Si bien menciona así la presencia que la muerte tuvo en sus últimos años, lo convirtió en un mensaje de superación.

"Si bien tuve momentos de dolor, de sufrimiento físico, después llegó la bendición, porque aprendí a escucharme, a iniciar un camino de sanación, a sentir empatía por las personas que sufren pérdidas, que tienen dolor, que atraviesan dificultades económicas, que están sin trabajo"..

Esta "incertidumbre" frente al futuro no le quitó la esperanza, sin embargo, de que pudiera aparecer un nuevo tratamiento o tecnología para subsanar su enfermedad. Además, nunca se quedó quieta, sino que viajó a varios países para consultar a distintos especialistas y terapias alternativas.

"Cuidemos nuestro cuerpo, nuestro vehículo, con amorosidad. A veces le exigimos tanto. Cuidémoslo para que nos siga acompañando en esta aventura hermosa que es la vida", reza uno de los mensajes que Silvina Luna dejó en su escrito. Un mensaje que busca fomentar el amor propio y la seguridad mirando hacia el interior, y relativizar los estereotipos de belleza que la condenaron. "Hoy celebro que podamos deconstruir esos estereotipos y mostrarnos como somos, que podamos conectar con nuestro valor interior".

