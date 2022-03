Para Viviana Canosa, "comparar a Fabiola con Awada es para tirarse de un quinto piso"

Viviana Canosa volvió a ser noticia, en este caso, por criticar a la primera dama, Fabiola Yáñez. La conductora de Viviana con vos (A24), en la emisión de este lunes 14 de marzo, comparó a la pareja de Alberto Fernández en términos muy duros con Juliana Awada, esposa del expresidente Mauricio Macri.

“Si vamos a hablar de Juliana Awada y Fabiola Yáñez, es para tirarse de un quinto piso, sin agua en la pileta", afirmó la periodista. “Esta es nuestra primera dama, pero bueno, qué podemos esperar si Alberto Fernández es el presidente", ironizó Canosa.

Canosa contra Fabiola: "Le pagamos 10 asesores"

Además, mientras Yáñez espera el nacimiento de su hijo, Canosa le apuntó al preguntar si le podían comprar un corpiño, "como usan las embarazadas, ya que le pagamos 10 asesores".

"Esta es la primera dama que hizo el Olivos Gate, la que se cagó en tus muertos, todo con la nuestra”, enfatizó la conductora, en referencia al cumpleaños de la primera dama en la quinta presidencial durante el momento más estricto de la cuarentena del 2020.

Polémica con República Dominicana

Por otra parte, pero sin alejarse de los escándalos, Canosa también fue noticia por criticar una frase del discurso del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien dijo que "todo argentino y argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis”.

“¡Por qué no se van a la m***da!”, conductora argentina acerca de acuerdo firmado por Luis Abinader con homólogo sobre clases de merengue gratis. #NTelemicro5 https://t.co/Z78AchjOXF pic.twitter.com/Gzlg7xmIFv — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) March 11, 2022

“La sociedad está vulnerada, harta. Se detuvieron vidas. Ustedes se divierten con que nos van a dar clases de merengue gratis. ¿Por qué no se van a la mierda?”, declaró Canosa en su espacio televisivo, luego de la visita del mandatario dominicano.

La respuesta de un periodista dominicano

Por su parte, el periodista de ese país, Sergio Carlo, aprovechó la oportunidad para responderle: “No conocía quién era Viviana Canosa, no le tengo repudio, sin embargo, entiendo que es una queja a los políticos que nos joden la vida, que pasa en nuestros países latinoamericanos”, aseguró.

“Una cosa es que te quejes de una situación, con todo el derecho del mundo, y otra cosa es faltarle el respeto a una nación”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Cuando uno es periodista tiene que tener cuidado al salirse de las fronteras del país”, agregó.

"Clases de merengue para todos": el curioso "convenio" entre Alberto Fernández y República Dominicana

En definitiva, Carlo manifestó que "no es justo que esta señora hable del presidente de esa forma". "No nos cayó bien, porque dentro del contexto y la queja contra su presidente, mezcló a Dominicana y no es correcto”, concluyó.

JL/ff