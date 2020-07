Es "desesperante" la situación en parques de atracciones y centros de entretenimientos

La industria de la diversión está paralizada hace más de 120 días. Y agoniza. Las calesitas no giran, la montaña rusa no se mueve y los autitos chocadores no chocan. Los parques y centros de entretenimientos del país enfrentan una crisis sin precedentes que pone en riesgo a más de 15 mil puestos de trabajo. Hace tiempo que esperan la aprobación de los protocolos para reabrir, pero hasta el momento no recibieron una respuesta concreta del gobierno y lo preocupante es que la incertidumbre los puede llevar a la ruina.

Los ingresos que genera el sector durante las vacaciones de invierno, que comienzan este lunes 20, representan cerca un 25 por ciento de la facturación anual, y las posibilidades de reapertura en las ciudades del interior que no registran casos positivos de COVID-19 son remotas (por no decir imposibles). En la industria están resignados, pero al menos buscan salvar la próxima temporada de verano.

Daniel Catzman es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), una entidad que representa a Temaiken, Mundo Marino, Aquarium, Tierra Santa, Aquasol, Divertidos, Sacoa, Playland y Le Park, entre otros. En diálogo con PERFIL asegura que la crisis que atraviesa el sector "es desesperante".

Los parques de atracciones o temáticos y los centros de entretenimiento familiares están con facturación cero desde marzo pasado. Algunos cerraron y reubicaron a su personal, pero otros -que también bajaron las persianas- no pueden hacerlo porque no tienen sucursales o porque están a miles de kilómetros. "Hay empresarios que tienen, por ejemplo, dos locales: uno en Catamarca y otro en Miramar. Entonces, ¿cómo hacen para reubicar a su personal? ¿Los dejan en la calle?", plantea Catzman.

El director de la entidad pide que se tomen “más medidas económicas, tributarias y financieras para evitar el cierre”. "Les mandamos cartas a todos los gobernadores e intendentes donde tenemos operaciones. Pedimos no pagar Ingresos Brutos cuando abramos, IVA, impuesto al cheque y tasa municipal al menos por un año para poder recuperarnos”, reclama.

AAPA presentó un protocolo en el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación con una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. "El nuestro es la base de la Asociación Mundial de Parques, que incluye a Disney y otros seis mil socios más. Lógicamente está adaptado a la realidad argentina y quien lo desarrolló es el experto en seguridad más importante de América Latina, que es asesor nuestro. Entre otras cosas, contempla la cantidad de gente que ingresa a un local, la distancia social y cómo se usan y se limpian los equipos ", apunta Catzman.

La idea es que eso les permita abrir los locales y parques en provincias y ciudades que se encuentran en la fase 5. En Córdoba, por ejemplo, reabrieron algunos shoppings, pero sus parques y cines todavía permanecen cerrados.

"Si no recibimos más ayuda de la que estamos recibiendo nos vamos a extinguir", asegura a PERFIL Manuel Font, director de la cadena Divertidos, que tiene locales en Miramar, Mar Del Plata, Rosario, La Plata, Santa Fe, Posadas y Catamarca.

“Los ATP del 50 por ciento no nos alcanzan porque estamos con facturación cero hace cuatro meses. Hay otras actividades que están recibiendo ayuda y venden, no sé si mucho o poco, pero por lo menos están en movimiento. Nosotros estamos paralizados y es imposible aguantar así. Tenemos que afrontar el pago de la diferencia de los sueldos y los alquileres, y los costos fijos, como la luz, siguen llegando”, explica.

Font plantea que necesitan “exenciones impositivas y moratorias” para cuando estén en condiciones de reabrir. “Que nos den una mano con los gastos que se siguen acumulando porque va a ser difícil la reapertura si no nos ayudan, además de esta situación”, sostiene.

Además, reclama igualdad de condiciones con otras actividades comerciales en ciudades y provincias que están en la fase 5 de la pandemia. “En Catamarca no nos dejaron abrir y abrió hasta el casino y otros rubros, pero nosotros no. Lo mismo pasa en ciudades como Santa Fe y Rosario, que están bien a nivel sanitario, y no nos permiten. No es que queremos abrir en fase 1 porque sabemos que sería descabellado, pero hay lugares donde no se nos tiene en cuenta como sector, por ejemplo, en los shoppings que sí abren. La verdad es que no hay igualdad de condiciones”, sostiene.

Sebastián Reynoso, director comercial de Le Park Entretenimientos, coincide y pide que los tomen seriamente. "Estamos en una situación en la que no nos escuchan, no nos tienen en cuenta. Necesitamos que nos tomen seriamente para que podamos armar un plan y reorganizarnos para seguir adelante", dice a PERFIL.

"Nosotros -agrega- tenemos armados los protocolos para ofrecer un lugar seguro. Eso significa una apertura con menor capacidad, restricciones en las máquinas con distanciamiento para que los clientes no estén jugando uno al lado del otro. Necesitamos tener por lo menos un ingreso y de a poco ir retomando una actividad para que la gente además pierda el miedo".

La crisis que afecta a la industria del entretenimiento es a nivel global. Los parques de los principales centros turísticos del mundo que reabrieron sus puertas redujeron sus ingresos entre un 70 y 80 %. Los pronósticos en Argentina no son alentadores, pero mientras más temprano puedan empezar a funcionar las chances de sobrevivir serán mayores. Hoy, el sector es un tren fantasma. Pero sin luz al final del túnel.

