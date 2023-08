El femicidio que shockea a Uruguay: Valentina, de 17 años, fue asfixiada por su ex novio

Valentina Cancela tenía 17 años y fue hallada sin vida semienterrada en la parada 6 de Playa Brava, Punta del Este, Uruguay. Hace tiempo mantenía un vínculo con Santino, quien había sido su novio hasta que comenzaron los episodios de violencia, aunque en ocasiones seguían reuniéndose. Tras más de 24 horas de búsqueda, el joven, de su misma edad, confesó el crimen y está detenido.

De acuerdo a los primeros datos de la autopsia, según informó el vocero de la fiscalía a cargo del caso, la muerte de la joven fue por asfixia. El fiscal Jorge Vaz imputó al menor por el femicidio de Valentina, y dispuso su internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hasta que se dicte la sentencia.

El fiscal tiene ahora 30 días para presentar la acusación y pedir la pena que, al tratarse de un adolescente, no podría exceder los 10 años.

Femicidio en Punta del Este: el exnovio de la adolescente desaparecida confesó el crimen

Maltrato y agresiones: una relación con episodios de violencia reiterados

Santino y Valentina eran compañeros de colegio. Empezaron a conocerse y estuvieron de novios hasta febrero de este año, cuando se registró la primera denuncia por maltrato físico.

Desde el entorno familiar de la joven informaron a El Observador que el adolescente “siempre agredía verbalmente” a la chica, y tanto compañeros como profesores del colegio de ambos “ya habían advertido episodios de violencia” entre ellos.

Pese a eso, seguían viéndose a escondidas y en un encuentro reciente, él la había golpeado, por lo que los padres volvieron a presentar una denuncia contra el joven en julio pasado.

Valentina Cancela.

Liliana Sarmoria, la mamá de Valentina, dijo que habló incluso con el padre del exnovio de su hija y desde la Justicia los adultos responsables de ambos fueron intimados a cumplir con los deberes de la patria potestad.

No obstante, las advertencias y las denuncias no fueron suficientes: en un nuevo encuentro, esta vez él la mató.

Las últimas horas de Valentina Cancela: encuentro con su exnovio y búsqueda desesperada

El martes 15 de agosto, la mamá de Valentina denunció que la adolescente no había vuelto de sus clases de inglés. Fue vista por última vez en imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad a las 15.30 en compañía de su expareja. Se veía que ambos ingresaban a la Playa Brava de Punta del Este, pero de allí luego salió él solo.

Desde allí empezó una búsqueda desesperada. Isa, una amiga de Valentina, le escribió por WhatsApp a Santino el mismo día que desapareció para preguntarle si estaba con ella. Las capturas se viralizaron porque el joven no sólo niega saber dónde está, sino que responde con una foto levantando el pulgar apenas una hora después del horario en que se cree que fue el crimen.

“La mamá me llamó porque no le contesta Santino”, le escribe. “Pará que le escribo. ¿A vos no te contesta tampoco?”, responde él. ”A la madre no le contesta Santino”, agrega la chica.

Luego, el pregunta si hay novedades: “¿Ya contestó?”. La amiga insiste en preguntarle si está con ella minutos después. “No. Estoy en mi casa con mi viejo", dice él con una foto en la que aparece serio con un pulgar hacia arriba.

"La madre la salió a buscar. No sabemos dónde está", insiste la chica. “Vamos a buscarla”, propone él. En otros mensajes,, agrega: “Creo que fui la última persona que la vio. La vi hoy a eso de la 1, pero después me dejó de responder los mensajes".

El chat de una de las amigas de Valentia con el ex novio, horas después del crimen.

"En un momento sentí una opresión muy fuerte en el pecho, intuición de madre, y dije 'algo anda mal’”, relató a la prensa la madre de Valentina Cancela. "Lamentablemente, ellos empezaron una relación, como toda chica adolescente, con todas sus ganas de conocer a alguien. En primera instancia él se muestra como una persona galante, no tanto con palabras porque siempre fue muy hermético, pero sí con detalles, de un alfajor o algo. Hasta que después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando y se tornó en una relación violenta”, relató.

En la mañana del miércoles, horas después de no tener novedades de la chica, la Prefectura de Maldonado encontró una mochila que se confirmó era de Valentina, luego de desplegar un operativo con drones y perros.

Una de las imágenes aéreas detectó una zona con arena levantada y, al excavar, encontraron las pertenencias de la adolescente. El cuerpo fue hallado a las 18.20 en una zona cercana al lugar donde estaban sus cosas.

La zona de Playa Brava donde fue encontrado el cuerpo de Valentina Cancela.

Las dos ocasiones en que la Justicia intervino por violencia en el vínculo de los adolescentes

De acuerdo a información de El Observador, hay un primer hecho ocurrido en la madrugada del 15 de febrero de este año, en el que un efectivo policial vio en la calle 31 y la avenida Gorlero “a una joven agrediendo a un adolescente”.“Mediante visualización agente F. avista una femenina agrediendo físicamente a un masculino, agarrándolo del pelo y propinándole golpes de puño”, dice el parte policial que publicó el medio de Uruguay.

En esa ocasión, “los menores fueron derivados a distintos centros médicos para constatar lesiones” y se notificó a los padres “a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Mantener en órbita policial”.

Hay un femicidio cada 31 horas: desde el Ministerio de la Mujer llaman a "seguir exigiéndole al Estado"

En una segunda ocasión, se hace una presentación el 1 de julio de 2023 por un hecho que sucedió el 29 de junio al mediodía. Es la madre de Valentina quien se presenta en la comisaría 1 de Maldonado para denunciar a Santino por agresiones físicas y verbales contra su hija.

“Sarmoria expresa que el día jueves ella no se encontraba a su domicilio y su hija se reunió con el indagado y tras discusiones entre ellos él la habría agredido físicamente y verbalmente”, sostiene la información.

En este caso, el episodio fue derivado al juez subrogante de 2do turno del juzgado especializado en violencia basada en género, doméstica, sexual de San Carlos y se intimó “a los menores a un buen relacionamiento” y a “todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.

ag / ds