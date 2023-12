Una trabajadora del parque de diversiones Neverland de Haedo aseguró que en el lugar hay registros de acontecimientos paranormales y mencionó que al menos tres fantasmas asustan a los empleados del lugar todos los días a la hora de cerrar.

Denisse Rodríguez (18), quien trabaja allí desde octubre de este año, reveló que desde que ingresó sus compañeros de trabajo le advirtieron que en el lugar se vivían "cosas extrañas", como misteriosas marcas de pies en el suelo y ruidos raros por la noche, aunque al principio no les creó. "Pensé que lo hacían para molestar", expresó en diálogo con TN.

VIDEO: misterio por un “fantasma” filmado por una cámara interna del CPC San Vicente

Casi un mes después, la joven tuvo la mala suerte de comprobar que sus compañeros no le estaban mintiendo. La chica conoció la verdad una noche en la que estaba limpiando el sueldo y se percató de la marca de una huella de niño en el suelo. "No tiene explicación, en los juegos están con zapatos porque no pueden estar descalzos", explicó.

Ante esta situación, las encargadas del lugar le comentaron a Rodríguez que desde hace un tiempo solían ver la figura de un hombre junto a la de una niña, la cual a veces les hablaba.

"Hace años había una empleada que estaba yendo a los vestuarios y escuchó la voz de una nena que le decía 'hola, ¿cómo estás?' y cuando se fijó no había nadie", relató.

En otra ocasión, a principios de diciembre, otra empleada ingresó al primer turno y antes de subir al segundo piso a fichar escuchó ruido de personas corriendo en las oficinas. Sin embargo, cuando fue a revisar se encontró con que el lugar estaba vacío.

En otro momento, hace poco menos de 6 años, tras el cierre dos de las trabajadoras subieron al segundo piso a cenar, desde donde tenían una vista de toda la sala, y una miró por el vidrio y le dijo a la otra: "¿vos estás viendo a ese hombre parado arriba del simulador?". No obstante, su compañera le dijo que no veía a nadie.

"A veces te tocan el brazo, te das vuelta y no hay nadie. Mi compañero una vez sintió que lo agarraron de los hombros", agregó la joven.

Según relató la chica, las encargadas que abren la sala suelen pedir que la noche anterior les dejen varias luces prendidas, mientras que otros esperan a que alguien más llegue antes de poner en marcha los juegos, por miedo de vivir alguna situación paranormal.

Video: un “fantasma” aterrorizó a los empleados de una carnicería en Chaco

Cabe mencionar que el parque fue inaugurado en 2005 en reemplazo de otra sala de juegos que cerró tras la muerte de una joven en el lugar.

"Había un juego donde te enganchaban y te subían a una plataforma altísima. Uno de los empleados que la manejaba no chequeó bien y una chica de 15 años salió disparada y murió", detalló la empleada del lugar, quien sugirió que uno de los fantasmas que rondan entre los juegos podría ser el de la adolescente.

Por otra parte, Rodríguez explicó que sobre la figura del hombre no se sabe mucho, aunque entre los empleados tienen la hipótesis de que alguna otra persona podría haber fallecido durante la construcción del shopping.

El próximo domingo 31 de diciembre será el último día en el que el parque estará abierto al público, aunque no por los fantasmas sino porque, según concluyó la empleada del lugar "ya no va casi nadie, los juegos están caros y eso hace que vaya poca gente".

AS./fl