Pruebas PISA 2022: América latina sacó "desaprobado" en sus resultados educativos

Con una presentación multitudinaria, realizada en forma presencial y también virtual, autoridades de la Cepal, Ocde y Unesco presentaron los resultados de las pruebas educativas PISA 2022: el resumen de esta "radiografía" de la educación global es malo. Es que casi todos los países tuvieron resultados estables o menores a la prueba anterior, algo entendible por el efecto pandemia del año 2020. Esto es, las Pisa 2022 confirman que hay un deterioro escolar en todo el mundo y, sobre todo, en la región de América latina.

Justamente, lo más llamativo de los datos presentados fueron los resultados de Sudamérica, incluida la Argentina: las 14 naciones de la región cayeron al fondo de los rankings educativos en las pruebas de rendimiento y saberes sobre matemáticas, lectura y ciencias.

Según detalló Daniel Salinas, un experto en educación de la Ocde, las PISA (Programme for International Student Assessment) se realizan periódicamente a estudiantes de 15 años, de todo el planeta para poder analizar sus competencias y sus conocimientos en temas de matemáticas, lectura y ciencias, desde hace más de dos décadas.

En las pruebas realizadas en la Edición 2022 se analizaron los rendimientos estudiantiles de 690 mil chicos de 15 años de 81 países y economías de todo tipo, incluyendo naciones desarrolladas (como las que integran la OCDE) y de países en desarrollo.

Claramente los números mostrados indican que los resultados en materia de matemática, lectura y ciencia cayeron durante la última década. Y si no cayeron apenas se mantuvieron estables, sin aumentar (salvo en casos puntuales).

O sea, prácticamente la totalidad de los países no lograron avanzar en estas competencias desde el año 2018 o antes. Y muchos otros, directamente, retrocedieron en forma significativa. La principal razón esgrimida para estos tristes datos globales apuntan a la pandemia y su consecuente "apagón educativo" con la falta de concurrencia presencial a los colegios y su incompleta opción "virtual" que dejó afuera a muchísima gente. Es que buena parte de las familias no contaba con recursos digitales (dispositivos, conectividad, etc) adecuados para el formato virtual.

A modo de resumen de lo que está pasando en esta materia Claudia Oribe, funcionaria de la UNESCO contó que América Latina parece mostrar un atraso de casi cinco años en saberes de matemática respecto a países desarrollados. "En otras palabras, nuestros alumnos de 6° grado tienen conocimientos similares a los de chicos de 1° o 2° grado en algunos otros países, especialmente de Asia.

Otro ejemplo estuvo en temas de lectura, donde apenas el 50% de los chicos de la región, en promedio, alcanzaron las competencias básicas. Y esto es peor si se desglosa ya que, así como Chile llegó al 60%, otros países apenas llegaron al 25%. O sea hay naciones de América Latina donde apenas 1 de cada 4 chicos de 15 años logra tener un saber adecuado en materia de lectura.

Según Salinas, si se comparan todas las pruebas PISA de matemática obtenidas en el año 2022 con las del 2018, en todo el mundo los resultados cayeron: en matemáticas un promedio de 15 puntos. Y en lectura una media de 10 puntos. En ciencia, en cambio, los resultados prácticamente no variaron, lo que tampoco es alentador.

Estas brechas tienen un ejemplo en los números detallados del rubro matemáticas: el país mejor rankeado resultó Singapur con 575 puntos. En esa prueba Argentina obtuvo 378 puntos y el último lugar de la región fue para Paraguay con 338 puntos.

Rendimiento argentino

En temas de "Matemática", los argentinos obtuvieron 377,5 frente a 379,5 del 2018 lo que implica una caída de dos puntos, mientras que en los países de América Latina el deterioro fue de 15 puntos. En materia de "Lectura", Argentina obtuvo 400,7 puntos contra 401,5 en las del año 2018 lo que implica una caída de 0,8, mientras que el deterioro en América Latina fue de 8 puntos entre las dos pruebas. Finalmente en" Ciencias" tuvo una mejora de 2 puntos en Ciencias en relación a las Pisa 2018, mientras que en Latinoamérica en ese ítem la caída fue de 4 puntos.

De las tres categorías evaluadas Argentina ocupó el puesto 65º, 58º y 59º, respectivamente, lo que la colocó en el grupo de los rendimientos "por debajo del promedio". La muestra local se realizó sobre más de 12 mil estudiantes de 15 años nacidos entre que estén cursando 7° grado o más y que asisten a más de 460 escuelas de las 24 jurisdicciones.

Un detalle importante es que los estudiantes argentinos tuvieron estos rendimientos independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. También se hicieron notar las brechas de género ya que en muchos países el rendimiento de las chicas fue peor que el de los varones.

Apagón educativo por el Covid-19

Esta situación, si bien fue general, en América Latina fue peor. Las conclusiones que mostró Daniela Trucco del equipo de Desarrollos Social de la Cepal, fueron contundentes: América Latina y el Caribe sufrieron el apagón educativo más prolongado a nivel internacional. En concreto, la interrupción de educación presencial duró, en promedio, 70 semanas en la región. Y fue la más prolongada en el mundo (que en promedio duró 41 semanas).

En este contexto, la situación más compleja se dio en la asistencia de los chicos al nivel "preprimario" que –pese a que la pandemia ya culminó– no ha retornado a los niveles de asistencia previos al año 2020.

Y si bien la tasa de asistencia escolar a la escuela primaria y secundaria retornaron a niveles prepandemia, las investigaciones mostraron que los niveles de abandono y de exclusión educativa siguen altos y desiguales. Por ejemplo, el 25% de los jóvenes que viven en zonas rurales y en situación de extrema pobreza, directamente no asisten a las escuelas secundarias.





La distracción digital

Un último punto que comentaron los expertos –y que surge de los análisis y encuesta de estas y otras investigaciones– tuvo que ver con la distracción que genera el uso de los dispositivos electrónicos (celulares, tablets y computadoras) en la escuela y en el tiempo libre.

En ese punto los estudiantes argentinos hicieron punta en el ranking de distracción: casi el 50% de los estudiantes dijeron distraerse en clase porque usan recursos digitales y esta desconcentración también se verifica cuando otros estudiantes y compañeros recurren a los recursos digitales.

Algunas soluciones posibles

Entre algunas de las soluciones propuestas por los investigadores en educación durante el seminario hecho en la sede de Cepal en Santiago de Chile, se sugirieron las siguientes medidas:

Aumento del presupuesto dedicado a este sector;

Revincular a los estudiantes con las escuelas;

Facilitar y extender la capacitación y actualización de los docentes;

Maximizar el aprovechamiento de las herramientas digitales en temas educativos;

Ofrecer una serie de temáticas, cursos y contenidos que sean más acorde a los intereses de los estudiantes de hoy.



Implementar algunas de estas medidas en forma efectiva y rápida parece ser esencial. Porqué, tal como dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal: "el deterioro de la educación es un mal augurio para lograr alcanzar un desarrollo sostenible".





