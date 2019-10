Quién es Sofía Vier, la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de EEUU

Sofía María Vier es cordobesa, tiene 25 años y fue noticia por convertirse en la primera argentina egresada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al finalizar con éxito- y con el mejor promedio-el Curso de Aviador Militar de ese país. La noticia se conoció a raíz de una publicación en las redes del Ministerio de Defensa argentino, donde se destaca el logro de la joven.

"La alférez Sofía Vier, oriunda de Córdoba, se convirtió en la primera oficial argentina en finalizar con éxito el Curso de Aviador Militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos", sostienen en el posteo.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, también usó su cuenta de Twitter para felicitar a Vier. En su mensaje además, agregó un detalle para sobresaltar: la joven obtuvo el mejor promedio de su camada. "La cordobesa, Sofía Vier de la Fuerza Aérea Argentina se graduó con mejor promedio y es la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¡Felicitaciones a ella por su gran desempeño!", escribió el funcionario

La alférez Sofía Vier de la @FuerzaAerea_Arg finalizó con éxito el Curso de Aviador Militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera oficial argentina en obtener ese diploma. pic.twitter.com/ZE2oohMxEJ — Ministerio Defensa (@MindefArg) September 30, 2019

Vier permaneció durante un año y medio en la Base Aérea de Columbus, en el estado de Mississippi. El lugar es reconocido por su excelencia en la formación de pilotos militares.

La cordobesa, Sofía Vier de la @FuerzaAerea_Arg se graduó con mejor promedio y es la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¡Felicitaciones a ella por su gran desempeño! pic.twitter.com/4tZvUN7EhR — Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) October 1, 2019

La mujer se graduó de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y fue seleccionada para participar del programa de intercambo militar USAF ALP de Estados Unidos. Por ello, viajó al Defense Language Institute English Language Center (DLIELC), de Texas, a recibir entrenamiento tanto de aviación como de idioma inglés.

La joven tiene 25 años y nació en Córdoba. Facebook: Sofía María Vier

El vuelo en la sangre. En una entrevista en mayo de este 2019, la joven formó parte la ceremonia de ascenso de Suboficiales Cadetes y Cadetes de IV año y entrega de uniformes a Cadetes de I año. Allí, y en declaraciones al portal Noticias en vuelo, precisó qué pasó por su cabeza cuando recibió el uniforme: "Sentí una enorme satisfacción, sabiendo que iba a ser uno de los días más importantes para mi vida y mi carrera como militar. Sentí orgullo de seguir el mismo camino que mi padre y los héroes de la Patria, y sólo cuando lo investí entendí porque lo llaman 'un pedazo de bandera', y el esfuerzo necesario para ganarlo. Recibir el uniforme fue una gran motivación, que me impulsa a seguir esforzándome para cumplir mi meta y expectativas”.

Vier es la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de EEUU. Facebook: Sofía María Vier

Acerca de su elección por formar parte de la Fuerza Aérea Argentina, reveló que fue gracias a su familia: "Crecí en el entorno aeronáutico, valoro mucho la calidad de personas formadas en la Escuela. La importancia de la familia, la lealtad, la camaradería, son virtudes que no se encuentran en otro lugar. También se viven cosas únicas y se aprende a valorar todo de otra manera. Además me gustan mucho los aviones militares y me encantaría lograr ser piloto militar”.

Sofía Vier en 2013. Foto: Facebook Sofía Vier

F.D.S./Fel