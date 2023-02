Retienen en Ezeiza a tres embarazadas rusas que quisieron entrar al país como turistas

Este miércoles tres jóvenes rusas embarazadas que quisieron entrar a Argentina como turistas permanecen retenidas en Ezeiza después que la Dirección Nacional de Migraciones hallara una serie de irregularidades en su viaje.

Las tres mujeres tienen avanzado el embarazo, a punto tal que una de ellas está casi con trabajo de parto. Otra de ellas llegó al país con su perro. Fuentes consultadas por Clarín dijeron que mintieron al decir que eran turistas. Las jóvenes arribaron a Buenos Aires sin dinero y sin pasaje de vuelta a su tierra natal.

Al mismo tiempo están investigando si son parte de una red de tráfico ilegal de personas y de obtención de pasaportes de manera ilegal. Se están realizando allanamientos principalmente a ciudadanos rusos que, huyendo de la guerra, vienen para obtener el pasaporte argentino y luego se van.

Varias mujeres rusas tuvieron ya a sus hijos en el Hospital Fernández

Algunas fuentes relacionaron las nuevas investigaciones con las detenciones a fines de enero de dos rusos en Eslovenia que se hacían pasar por vendedores de antigüedades con nacionalidad de países latinoamericanos. Uno de ellos poseía el pasaporte argentino.

Argentina, el 'nuevo Miami': por día, casi 30 embarazadas rusas llegan al país para tener a sus bebés

La policía eslovena informó que ambos quedaron detenidos en ese país acusados de estar espiando para Rusia.

En el último año fueron más de 10.500 rusos que llegaron a la Argentina, hecho que coincide con la guerra entre Rusia y Ucrania desatada el 24 de 2022. Del total de visitantes, 7.000 se fueron con su pasaporte argentino listo o en trámite.

La respuesta de una de las compañías que fomentan los partos en Argentina

PERFIL habló con Kirill Makoveev, fundador de RuArgentina, una de las empresas que fomentan el "turismo de nacimiento". “La demanda creció entre 10 y 15 veces desde que comenzó la guerra”, explicó, ya que muchos ciudadanos huyen de las consecuencias económicas y sociales que provocó la avanzada rusa sobre Ucrania.

De acuerdo con los datos que precisó, llegan a la Argentina entre 20 y 30 mujeres rusas embarazadas por día, solo si se tiene en cuenta los aviones de Turkish Airlines.

La agencia de viajes tiene un sector dedicado al turismo de nacimiento en su página web.

Al ser consultado sobre los motivos que impulsan a las madres rusas a llegar al país para tener a sus hijos, la respuesta de Makoveev fue contundente: “Argentina es el mejor país para que nazca su bebé”.

De esta manera, mencionó algunas de las cuestiones que tienen en cuenta los rusos al momento de tomar esta decisión. “En Argentina, no hay dictadura. En Rusia, sí. En Argentina, no hay guerra y en Rusia sí hay. Te ofrece un pasaporte para ingresar a 171 países, algo que no sucede con el que emite el Kremlin”, aclaró.

Makoveev destacó la calidad y los bajos costos de la medicina en el país, por lo que aclaró: “La medicina en Rusia es del siglo XIX”. La página de la agencia señala además a la educación argentina como "una de las mejores del mundo".

“Los argentinos estamos acostumbrados a quejarnos, pero no vemos lo que tenemos”, dijo el director de RuArgentina que se naturalizó hace ocho años. Makoveev afirmó que en el territorio dirigido por Vladimir Putin "faltan derechos humanos y no hay ni carnes ni verduras”.

