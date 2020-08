Fue a donar plasma y lo rechazaron por ser homosexual: "Sobrepasó lo discriminatorio"

Mientras los casos de coronavirus sigue en aumento y la pandemia no cede, un lamentable hecho de discriminación contra un joven santafesino de 29 años provocó la furia en las redes sociales. Tras recuperarse del COVID-19, Emiliano Ivaldi fue a donar plasma, pero se encontró con que lo rechazaron por ser homosexual: "Sobrepasó lo discriminatorio".

El joven que vive en la ciudad santafesina de San Lorenzo, cercana a Rosario, logró superar el coronavirus y tras haber sido dado de alta hace más de dos semanas, quiso ayudar donando plasma. Pero al ir al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, un médico lo rechazó -según su testimonio- porque realiza "prácticas sexuales peligrosas", contó en diálogo con Radio 2.

"Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me derivaron al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el Eva Perón por cercanía a mi casa", inició su conmovedor relato tanto con Radio 2 como también lo compartió por Instagram.

En esa línea, siguió: "Cuando llego al hospital empezó el proceso clásico que para mí es habitual porque dono sangre desde 2009. En la entrevista te preguntan si tuviste relaciones sin protección, si compartiste jeringa. Y una de las preguntas que está sobre el final y es de gran debate, es si tuviste relaciones con otro hombre en el mismo año", expresó el joven y agregó: "Respondí que sí. Estoy de novio hace cuatro años. Tengo pareja estable".

De acuerdo al relato de Emiliano, en ese momento "el médico dio por finalizada la entrevista, no terminó el cuestionario. Fue el determinante para rechazarme como donante de plasma. Me dijo que hay ciertas infecciones que tienen un período ventana de un año en manifestarse y más en homosexuales porque tenemos relaciones peligrosas, de alto riesgo".

"Cuando le terminé de decir eso, veo que deja la lapicera a un costado y hace un gesto con el que yo ya pensé 'la voy a pasar mal'. Me empezó a explicar que no es una cuestión discriminatorio por ser homosexual sino que tenía que ver con una escala de riesgo que podría llegar a representar mi sangre por estar en pareja porque las prácticas sexuales eran muy diferentes. Año 80", señaló en sus redes sociales.

Asimismo, continuó: "Ahí empiezo el debate con él. Llevo 10 años haciendo procesos de donación de sangre. Dono hasta tres veces por año. Y que hoy me tenga que encontrar en una misma situación que me encontré en 2011, me destrozó. No pude decirle más nada".

"Él seguía explicando una especie de teoría del período ventana de las infecciones. Investigué y ese formulado no existe más, es imposible que te lo pregunten porque ya se modificó la ley de donación de sangre, esa pregunta no existe más porque tiene un tilde discriminatorio tremendo, cargado de prejuicios", manifestó.

En ese sentido, contó cómo se sintió en ese momento: "No pude seguir discutiendo más, me quedé en blanco. Me sentí rechazado, discriminado, sucio. Me sentí sucio. Traté de argumentar un poco. Fue un acto estigmatizante. Sobrepasó lo discriminatorio. Y me pidió que no lo tome como un rechazo". El joven adelantó que hará la denuncia ante el Inadi.

También recordó cuando en el pasado tuvo que pasar situaciones similares al intentar donar sangre: "Esa pregunta de la orientación sexual estuvo siempre desde que empecé a donar sangre, salgo del clóset en 2015, antes le mentía a la gente y también mentía en el formulario".

"En 2011, antes de salir del clóset, respondí sí en el formulario para ver qué pasaba. Y hace el mismo gesto de dejar la lapicera y empezar a explicar un montón de cosas, como cuando meten a la licuadora para ver si sacan algo, hasta me habló de promiscuidad. En ese momento, empecé a levantar la voz. Era la primera vez que afrontaba mi sexualidad con una persona que no conocía y encima era mi primer acto discriminatorio. Después vino una médica, se quedó ella y siguió completando el cuestionario. Me tomaron la muestra. Después capaz que la tiraron a la mierda no sé. A partir de ese momento decidí seguir mintiendo. No quiero que le pase a nadie. Lloré un montón", recordó.

EuDr