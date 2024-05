Quién es la "planera de Alberto" que confesó ser parte de la campaña electoral de Milei

Mariana Alfonzo se hizo conocida a mediados de 2022 por decir que con los planes sociales "llegaba al sueldo de un laburante", de ahí su apodo como “la planera de Alberto". Recientemente confesó que todo eso fue un acting “creado para un fin político que era que ganara La Libertad Avanza”. “Yo nunca cobré un plan de estos piqueteros”, aseguró.

Alfonzo, oriunda de Cañuelas, se volvió conocida en julio de 2022 cuando publicó un video en Tik Tok apoyando las ayudas sociales y luego, a la expresidenta Cristina Kirchner. “A nosotros los kirchneristas nos chupa un huevo si robó o no. La vamos a votar igual aunque esté en cana”, aseguró. La publicación fue realizada el día previo a que exmandataria fuera condenada por corrupción en la causa que investiga sobreprecios en la obra pública, donde se dictaminó seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.



“No sé qué siguen llorando: si ya se lo robó, ya se lo robó, ya fue, amigo. Ya está”, decía en aquel video viral, mientras remarcaba que "si el país está hundido, no es por ella (CFK), porque entre quien entre va a volver a robar".

En aquel momento, habló en nombre de los oficialistas al explicar que les "interesa muy poco” si Cristina Kirchner es condenada. En ese sentido, se preguntó "¿Qué político no ha robado?" y citó el caso de Fernando De la Rúa, a quien acusó de robarse "casi medio país, se tomó el palo y nunca más volvió”. En esa línea, alagó a la exmandataria al manifestar que "si robó, por lo menos está acá dando la cara".

“Si yo me postulara para presidenta, ¿qué se piensan? ¿Que no me voy a embolsillar nada? Olvidate”, comentó entre risas. Y aclaró: “No sería como De la Rúa, yo soy transparente. me quedaría y daría la cara, obvio. Pero sí, me embolsillo todo”. "Cualquiera de nosotros si se postula para presidente y gana va a robar, así que no sean cínicos", concluyó.

Luego, se volvió viral al reaparecer con un video en el que, en aparente tono de broma, le pide por favor a Alberto Fernández, presidente en aquel momento, que le devuelva los planes sociales, dado que a fines de julio el gobierno nacional suspendió el plan social Potenciar Trabajo que recibía Mariana Alfonzo, por jactarse de no trabajar.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que suspendieron "definitivamente" el pago de la asignación a la mujer, de 34 años, que asciendía a $ 22.770 más el bono anunciado de $ 11.000.

Con la reconocida melodía de la película Titanic, My heart will go on, Alfonzo le pide al mandatario nacional –mientras bebe de un vaso hecho de una botella de plástico cortada al medio– volver a tener la ayuda del Estado, que se le suspendió definitivamente a fines de julio de 2022.

“Necesito que me devuelvan los planes, Alberto. Yo fui la única que salió a defenderte públicamente. Di la cara por vos”, dijo la “planera viral”. Y agregó: “Este país se está hundiendo como el Titanic”, en alusión a la música que suena de fondo. “No me puede comprar ni una jarra Alberto, me dejaste re morir”, dijo sobre el final del video.

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”, “gente laburante a nosotros no nos sirve" y "si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, fueron algunas de las frases de la mujer que generaron polémica.

Tras las declaraciones vertidas tanto en su video viral como en los medios televisivos donde lo replicó, desde la cartera de Desarrollo Social resolvieron suspender definitivamente el plan social. "Al haber tomado conocimiento de las declaraciones en los medios, se pidió que se suspendiera la totalidad del pago", agregaron.

Mariana Alfonzo se volcó a la religión tras su exposición en las redes y televisión

En septiembre de 2023, Alfonzo reapareció con otro video que fue levantado por varios medios, donde aseguraba que cambió de vida y se volcó a la religión.

Allí admitió haber hecho “cosas malas que no se daba cuenta, o que por ahí sí se daba cuenta y las hacía igualmente”. “Sólo quiero decirles que conocí a Dios, conocí su amor, su misericordia, sus grandes obras para con mi vida. Comprendí que tiene un propósito para mi vida. A pesar de que tuve propuestas de trabajo no las acepté, hoy tengo uno que sí acepté: el de servir a Dios y predicar su palabra. A partir de ahora mis contenidos van a ser distintos”, anunció.

Con respecto a su vida pasada, sostuvo que “era mala, o con poco amor al prójimo” y que “Dios tocó mi corazón de una manera inexplicable”.

“Tuve una experiencia muy fuerte con Él. Y a pesar de que hasta ahora pude tomar otros caminos, como la música, la política o la televisión, mi experiencia con Dios fue muy grande”, sostuvo.

A su vez, Alfonzo agregó: “Quizá muchos no puedan perdonar los errores que tuve en mi vida, pero Dios ya me perdonó. Al que piense lo contrario, le pido que por favor no comente este video. Solo quiero que sepan que le entregué mi vida a Dios y a partir de ahora me voy a dedicar a servirle a Él”.

“Me gusta compartirlo con todos mis seguidores, tanto con los que me quieren como con los que no. La vida es así, no podemos caerles bien a todos. Ya no me importa la política ni absolutamente nada que no sea su camino. Soy feliz, muy feliz”, concluyó.

Mariana Alfonzo hoy en día milita para La Libertad Avanza y asegura que “le esta yendo bastante bien, aunque le está costando conseguir un trabajo en blanco y fijo”. Sin embargo, en diálogo con Cristina Perez por Radio Rivadavia confesó: "Me salió muy caro lo del acting, pero sufrí tanto en la vida que ya no me duele más nada, así que recibir hate en redes no me hace nada".

