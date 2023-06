Cuando un tonto copia, le sale una tontería

El 27 de noviembre de 1977, el programa A Fondo, de la Televisión Española, emitía una entrevista de Joaquín Soler Serrano a Salvador Dalí. Hablaron de la “avidez” del artista por los dólares, de la monarquía como fenómeno genético, de los hiperrealistas norteamericanos y de la relación entre la fotografía y la pintura, entre otros asuntos.

En blanco y negro, el pintor decía estas cosas:

“Cada día soy más anti-daliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces: si hubiera dos mil Picassos, treinta Dalís, cincuenta Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay”.

“Las cosas que vemos están en nuestra alma, no están en las cosas. O sea, por ejemplo, si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fielmente una fotografía, le sale un Dalí. La personalidad es absolutamente imposible de evitar”.

“Los suicidas casi siempre son gente que nació de una manera imperfecta y quieren volver al paraíso perdido que era el coloidal total de los jugos maternos”.

(Sobre su hermano mayor, también llamado Salvador, muerto en 1903 a los dos años de edad, poco tiempo antes del nacimiento del pintor): “murió de meningitis y pareció que daba pruebas de una gran inteligencia. Me ha hecho una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo mi familia, me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo, para diferenciarme del hermano muerto, tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo”.

“Yo hubiera preferido, de una manera egoísta, (vivir en) el Renacimiento italiano, pero como que soy un fanático de la técnica moderna y de la información, vivimos unos momentos realmente únicos en la historia de la humanidad, sobre todo en biología y en física nuclear”.

(Desmintiendo una supuesta mala relación con Joan Miró): “a mi me interesa mucho más hablar, o estar en contacto, con la gente que piensa lo contrario de lo que yo pienso que con los que piensan lo mismo que pienso yo”.