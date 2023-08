La moto con sidecar y el perro estadounidense de los Piazzolla

“Todas las noches mi viejo ponía la orquesta de Julio de Caro y ponía Gardel. Entonces, todo eso creció conmigo, durante catorce años, y lógicamente ya tenía yo más o menos una idea de lo que quería escuchar para el día que volviéramos a la Argentina. Nosotros volvimos en el 37, casi, a Buenos Aires. Paramos en un hotel y al otro día mi papá fue a sacar la motocicleta del puerto. Él se trajo una moto de Estados Unidos, con sidecar. Fuimos a buscar la moto y nos fuimos con mi papá a Mar del Plata.

Por supuesto, un barrial de acá a Mar del Plata. No había asfalto en ese momento. Y nos fuimos con un día de lluvia y un barro impresionante desde aquí, desde Buenos Aires a Mar del Plata, con mi papá y el perro. También teníamos perro, que habíamos traído de Estados Unidos. Y ahí comienza un poco mi vida. Empiezo a escuchar por radio las orquestas de Buenos Aires y me agarra la gran calentura con el tango, que en ese momento era Pedro Maffia, era Laurenz, era Troilo, lo que yo escuchaba. Y me empiezo ya a entusiasmar.

Empiezo a escuchar orquestas que van en el verano a Mar del Plata a tocar en una ‘munich’ que había en Mar del Plata. Y yo me escuchaba la orquesta de Alberto Pugliese, el hermano de Osvaldo, y ahí empiezo a conocer la orquesta de Miguel Caló. En la orquesta de Miguel Caló me hago amigo de Héctor Stamponi, de Galván, de Francini, de todos los músicos buenos de Buenos Aires, y son ellos los que me entusiasman para que me vaya. Yo tenía 17 años y al otro año, a los 18, me voy, salgo de Mar del Plata para Buenos Aires”.

(De una entrevista de 1988 de Astor Piazzolla con el periodista Guillermo Saavedra, durante la cual, entre otros temas, el músico repasaba su llegada a la Argentina desde Estados Unidos y su primer enamoramiento con el tango. La charla transcripta aparece en el tomo 1 de “El Banquete”, un compilado de entrevistas emitidas en el programa radial homónimo, editado por la Biblioteca Nacional en el 2021).