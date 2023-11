Facu Martínez, de Canta Conmigo Ahora al segundo concierto en Buenos Aires: "Voy paso a paso, con objetivos alcanzables"

Tuvo su gran oportunidad al participar en Canta Conmigo Ahora, y la supo aprovechar: Facu Martínez se presentó con su banda en el Teatro Broadway de su Rosario natal y ahora traerá ese show multimedia a Buenos Aires, pues se presentará en Rondeman Abasto (Lavalle 3177, CABA) el 29 de noviembre a las 20.30. De esta manera cerrará uno de los años más importantes de su carrera A poco de estrenar el video del clásico de Alexandre Pires Usted se me llevó la vida y de mostrar su talento al componer, con su primer tema original Nuestra pasión, llegará este mes acompañado por su banda: Isaías Romero en teclado y coros, Iván Cammarata en percusión, Fran Bass en saxo y Jhon Maras en bajo. Sonarán canciones que todos conocemos, pero con la adaptación y la impronta muy personal de este gran artista: “Me siento más que nada un intérprete y disfruto de deshacer, desarmar y dar vuelta las canciones, encontrando una nueva esencia musical en cada estrofa”.

Es inevitable que en una entrevista vía Zoom la primera pregunta sea sea si los concursos de TV sirven para hacerse un lugar en el mundo de la música: "Creo que sí -responde-. Desde muy chiquito que estoy en la música, me ayudó para seguir tirando para adelante en esto. A los que somos del Interior e independientes nos cuesta un montón. Y si tenemos la posibilidad estar en la tele, de popularizar un poquito más nuestro trabajo, sí que sirve, y mucho. Encaro mi carrera con mucha expectativa y con objetivos alcanzables, paso a paso, algo que me enseñó el programa. Para los artista es un arma de doble filo, porque te puede ir muy bien pero también tenés que estar muy bien preparado de la cabeza. En en mi caso fue una competencia conmigo mismo. En 13 programas tuve la oportunidad de estar desde el comienzo hasta la final, entonces cada gala era dejar todo como si fuese la última. Y me lo llevo a mi trabajo y a la vida diaria".

"Está bueno cuando se ponen objetivos alcanzables y uno los va superando sin dormirse en los laureles -agrega Facu-. Si uno es inteligente y le sigue poniendo mucho amor al trabajo, teniendo un horizonte claro, las cosas siguen pasando. Creo que los sueños se construyen día a día. Yo no me quedo sentado en el sillón de casa esperando que las coass sucedan sino que estoy todo el tiempo trabjando. Hoy tengo la posibildiad de decir que estoy viviendo netamente de la música, pero eso también es porque me levanto y me acuesto pensando en mi proyecto. Para este show viajaremos con mi banda desde Rosario, con los que estamos trabajando desde hace años, vamos a llevar todo el despliegue con pantalla gigante para armar un concierto multimedia, una propuesta muy interesante".

Además, las canciones románticas con que lo conocimos ahora mutaron: "Actualmente con la banda estamos haciendo una fusión muy atractiva de música latina, cumbia, bachata, baladas y momentos de cumbias roqueras. Tenemos armado un show muy interactivo con canciones populares de artistas como Golda y Rodrigos, que están en el oído de la gente. Y abriemos el concierto con mi tema Nuestra pasión. Sigo trabajado en nuevas canciones, y seguramente para los primeros meses de 2024 estrene otra que estoy trabajando con un productor de Canadá, incursionando en la salsa".

Qué buen cierre de año para un arista en franco progreso. Para disfrutarlo. Encontrá acá más info sobre las entradas.