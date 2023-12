MDQ desembarca en el teatro de La Feliz 35 años después de su nacimiento en la TV

Hace 35 años que Eugenio y Sebastián Culini Weinbaum empezaron a sorprendernos y divertirnos con MDQ para todo el mundo. Oriundos de Mar del Plata, ciudad que aman y disfrutan entre viaje y viaje, hasta ahora no habían incursionado en el teatro pese a haber sido tentados para divertirnos cara a cara durante el verano. “Es que nos somos actores, en el programa hacemos de nosotros mismos, quizás un poco exagerado. Hacemos MDQ porque lo amamos, es nuestra vida. Pero de la mano de Carlos Rottemberg nos animamos a escribir una obra de teatro con nuestra hermana Karina que estrenaremos Dos Piratas y un Tesoro el 26 de diciembre en el Teatro América (Avenida Pedro Luro 2289)", explica el mayor de la dupla que propondrá un viaje en compañía de los espectadores de todas las edades.

E inmediatamente confiesa que “al principio la empezamos a pensar y hacíamos cri cri; teníamos como un grillo y no nos salió nada durante dos meses. Hace un año que estamos escribiéndola. Hasta que pensamos de qué manera podemos llegar a hacer lo mismo: ser nosotros en el teatro sin tener que actuar. Y entramos por ese lado y le encontramos la punta del ovillo: una narrativa, un cuento, y el resto empezó a salir como por arte de magia, solo. Empezamos a interactuarlo con Culini y a meterle cosas y chista, aventuras, y empezaron a salir destinos, a algunos viajamos especialmente para el teatro. Tendremos videos cortitos de 30 segundos que son parte de la aventura y eso se va a ver reflejado en el escenario y en el público. Habrpa luces, máquinas de todo tipo y una jaula de bungee jumping en el medio de la sala. El hilo conductor será la búsqueda del mayor tesoro de la historia, algo que nos irá llevando por diferentes situaciones, iremos encontrando pistas y accediendo a una aventura mayor. Para nosotros hacer teatro es una aventura y logramos hacer algo que sea una aventura real, aggiornada a esta búsqueda del tesoro”.





Vivo Perfil: ¿Por qué, en 35 años de carrera y viviendo en la sede del teatro de verano, recién ahora se les ocurrió hacer teatro ahora?

Culini Weinbaum: Hoy estamos acá porque hace 20 años nos propusieron hacer teatro y dijimos que sí. Pero nosotros hacemos MDQ de una manera artesanal y en familia, somos nuestros propios camarógrafos, editamos nosotros, con nuestra hermana Karina y nuestro hermano Chicho. Le dedicamos 25 horas al día porque nos apasiona. Y cada vez que terminábamos un ciclo, ya estábamos con el bolso armado para salir de vuelta, y se iba postergando porque, cuando arrancamos a viajar para MDQ, ya no podemos frenar. Y dijimos: “el día que hagamos algo va a ser bien MDQ”. Así que terminó la temporada y nos sentamos a escribir. Pasamos un momento mágico, genial, nos divertimos. ¿Viste cuando algo se convierte tu mejor plan? Fue así el proceso y empezamos a ver que, si nosotros estábamos disfrutando tanto, si logramos plasmarlo, podemos compartir ese disfrute con la gente. Vamos a estar en el teatro todos los días si va la gente, ojalá nos acompañe. Es en el marco de los 150 años de nuestra amada ciudad. También el hecho de que estamos en nuestra casa nos anima a hacerlo. Logramos hacer un hibrido, algo distinto, si te gusta MDQ seguramente vas a pasar un buen momento.

Eugenio Weinbaum: Arrancamos en el año ’89, hace 35 años, un programa de televisión sin tener la más remota idea. Tan mal no nos fue porque todavía estamos…

CW: ¡Nos aguantaron 35 años!

EW: La última temporada, igual que todas las que emitimos en Canal 13, es el programa más visto según las mediciones, que no es lo que más nos importa, pero tiene que ver con la anécdota, sin saber nada de televisión terminás siendo el programa más visto en la franja horaria en el día entero en competencia con todos los canales. Entonces arrancamos igual: ¿por qué no hacemos teatro sin esas restricciones que uno tiene? La primera vez que nos juntamos con Carlos Rottemberg, un genio, le preguntamos: “¿Che se puede hace esto en el teatro?” No. “¿Y esto?”. Tampoco. “¿Por qué?”. Porque es una locura. Nuestra ventaja es que el teatro no nos va a acartonar, será algo distinto para toda la familia, como el programa.

La recordada Hermina también tendrá presencia en la obra teatral de sus hijos.

VP: En el programa hay un personaje que todos amamos, que es su mamá. ¿Herminia va a tener presencia en la obra?

EW: Por supuesto. Aunque no esté físicamente con nosotros, tiene su momento en MDQ porque está presente en nuestros corazones de por vida.

VP: Y en los nuestros también.

EW: Ya lo sé; es un poco la madre de todos y ni bien empezamos a escribirlo, dijimos mamá tiene que estar. Así que va a estar presente seguro, termina con emoción por el recuerdo.

Encontrá acá más info sobre las entradas.