Premios Hugo: Matilda y Heathers a la cabeza de los nominados

La Asociación Civil Premios Hugo anunció las nominaciones de la 13ª edición de su premios que distingue a la actividad del Teatro Musical en nuestro país y que fue creado por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero. En esta ocasión, la ceremonia dr hará el lunes 11 de septiembre en el Teatro Astral y será transmitida en vivo por la TV Pública. Entre las obras más nominadas se encuentran: Matilda (16 nominaciones), Heathers (16 nominaciones), Querido Evan (14 nominaciones) y La tiendita del horror (10 nominaciones), Este no es un cuento silvestre (8 nominaciones) y Llega la mañana (8 nominaciones)

También se reconocerán las propuestas del género gestadas en todo el país, en el segmento Premios Federales, en el que compiten obras de Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata y Rosario. Esta edición de Premios Hugo cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Argentina a través de Mecenazgo Cultural, el programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad, que impulsa proyectos artísticos-culturales. Aquí los nominados:

MEJOR MUSICAL

Heathers

La tiendita del horror

Matilda

Querido Evan

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical

Disney 100 en concierto

Mucho corazón

MEJOR MUSICAL OFF

Familia, sustantivo femenino

Personas que se encuentran en lugares

Pre-mortem

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Ariel del Mastro / Marcelo Caballero (Matilda)

Axel Jeannot (La tiendita del horror)

Fer Dente (Heathers)

Sebastián Irigo (Querido Evan)

MEJOR COREOGRAFÍA

Analía González / Rosario Asensio (Matilda)

Valeria Narváez / Carina Vargas (Disney 100 en concierto)

Vanesa García Millán (Heathers)

Vanesa García Millán (Regreso en Patagonia)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Facundo Rodríguez Borgia (Mucho corazón)

Fernando Albinarrate (Una película sin Julie)

Giuliana Sosa (Heathers)

Tomás Mayer Wolf (Querido Evan)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Alejandra Radano / Fabián Luca (La Pathétique)

Fernando Albinarrate (Una película sin Julie)

Ignacio Olivera (Personas que se encuentran en lugares)

Lali Vidal / Fede Fedele (Familia, sustantivo femenino)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Hernán Matorra / Rocío De León (Pre-mortem)

Ignacio Olivera / Juan Pablo Schapira (Personas que se encuentran en lugares)

Mariano Gianni (Odio los musicales)

Silvana Tomé (Familia, sustantivo femenino)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Daniel J. Meyer / Gaston Marioni (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

Jimena Chouhy (La tiendita del horror)

Marcelo Kotliar (Heathers)

Marcelo Caballero / Lucien Gilabert / Juan Pablo Schapira (Tick Tick Boom)

Pablo del Campo / Lily Ann Martin / Guido Balzaretti (Querido Evan)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Agustín Konsol (Familia, sustantivo femenino)

Juan Pablo Schapira (Personas que se encuentran en lugares)

Lucas Pose / Salvador Pecelis / Agustín Painefil / Facundo Biderbost (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Diego Vila / Matías Bahillo / Los Amados (Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical)

Facundo Rodríguez Borgia (Mucho corazón)

Matías Schapiro (Experiencia Tita, llamarada pasional)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Agustín “Soy Rada” Aristarán (Matilda)

Federico Couts (La tiendita del terror)

Federico Couts (Tick Tick Boom)

Máximo Mayer (Querido Evan)

Roberto Peloni (Benito de La Boca)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Catalina Picone / Isabella Sorrentino / Victoria Vidal (Matilda)

Julia Tozzi (Heathers)

Laurita Fernández (Matilda)

Luli Chouhy (La tiendita del horror)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Alejandro Viola (Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical)

Bruno Coccia (Disney 100 en concierto)

Diego Bros (Disney 100 en concierto)

Facundo Rodríguez Borgia (Mucho corazón)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Celeste Campos (Costa presidenta)

Ivanna Rossi (Experiencia Tita, llamarada pasional)

Ligia Piro (Mucho corazón)

Paulina Torres (Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Guido Balzaretti (Querido Evan)

Mariano Condoluci (Querido Evan)

Mike Chouhy (La tiendita del horror)

Pablo Turturiello (Heathers)

Pedro Velázquez (Tick Tick Boom)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Flor Anca (Heathers)

Lucien Gilabert (Tick Tick Boom)

Rocío Hernández (Querido Evan)

Sofi Morandi (Heathers)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Nico Esquivel (Heathers)

Nico Villalba (Regreso en Patagonia)

Pedro Frías Yuber (María, es Callas)

Rodrigo Villani (Matilda)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Bianca Dichiera / Eva Bernhard / Nina Pérez Pradal (Matilda)

Eluney Zalazar (Matilda)

Florencia Viterbo (Benito de La Boca)

MEJORES DIRECCIÓN VOCAL

Eugenia Gil Rodríguez (Heathers)

Katie Viqueira (Querido Evan)

Sebastián Mazzoni (Matilda)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group (Regreso en Patagonia)

Club Media Co. / 1010 Mente Colectiva / Aleph Media / GO Broadway (Heathers)

Mariano Pagani / Magalí Altman / Fernando Moya / Pablo Kohlhuber / Valentina Berger / Carlos Rottemberg / Tomás Rottemberg (Matilda)

Pablo del Campo (Querido Evan)

REVELACIÓN MASCULINA

Darío Jalfin (Yo quería un musical… ¿Y qué?)

Franco Valerga (Querido Evan)

José María Listorti (Matilda)

Lucas Pose (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

Santiago Toledo (Heathers)

REVELACIÓN FEMENINA

Lucía Berraud (Pre-mortem)

Lucía Fernández Echeverría (dirección, libro, letras y música de Jardín imposible)

Paula Chouhy (La tiendita del horror)

Rochi Caldés (Heathers)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Alejandra Robotti (Matilda)

Gabriela Pietranera (Regreso en Patagonia)

Javier Ponzio (La tiendita del horror)

Magda Banach (Disney 100 en concierto)

Marlene Lievendag / Micaela Sleigh (Benito de La Boca)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL

Gonzalo Córdoba Estévez / Giselle Hauscarriaga (Querido Evan)

Jorge Ferrari (Matilda)

Marlene Lievendag / Micaela Sleigh (Benito de La Boca)

René Diviú / Maxi Vecco (Regreso en Patagonia)

Tato Fernández (La tiendita del horror)

MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN

Marcos Aranda / Germán Pérez (maquillaje de Matilda)

Matías Giachino (peinados de Heathers)

Santiago Castro (maquillaje de La tiendita del horror)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Gaspar Potocnik (Heathers)

Gaspar Potocnik (Matilda)

Gaspar Potocnik (Regreso en Patagonia)

Gonzalo González (Querido Evan)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Eugenio Mellano Lanfranco (Regreso en Patagonia)

Gastón Briski (Querido Evan)

Mariano del Rosso / Tato Ricardi / Eugenio Mellano Lanfranco (Tick Tick Boom)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

A.K.A. [Also Known As] También conocido como… (Lucas Pose)

La Pathétique (Alejandra Radano)

Una película sin Julie (Lucila Gandolfo)

Yo quería un musical… ¿Y qué? (Dan Breitman)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Fabián Luca (La Pathétique)

Gastón Marioni (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

Julio Panno (Una película sin Julie)

Lali Vidal / Fede Fedele (Familia, sustantivo femenino)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Marcelo Albamonte (Familia, sustantivo femenino)

Marcelo Albamonte (Odio los musicales)

Michel Hersch (Personas que se encuentran en lugares)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Denise Cotton (Familia, sustantivo femenino)

Sabrina Samiter (Personas que se encuentran en lugares)

Tiki Lovera (Pre-mortem)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Este no es un cuento silvestre

Llega la mañana

Topa, es tiempo de jugar

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

Emiliano Dionisi (Topa, es tiempo de jugar)

Héctor Presa (Poroto, mi futura mascota)

Victoria Baldomir (Llega la mañana)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Gustavo Carrizo (Topa, es tiempo de jugar)

Margarita Fernández (Este no es un cuento silvestre)

Marina Svartzman (Narices)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

Héctor Presa (Poroto, mi futura mascota)

Julia Morgado (Llega la mañana)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Diego Cabeller (La maldición de Rosita)

Emiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

Laura Morgado (Llega la mañana)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carlos Gianni (Narices)

Diego Cabeller (La maldición de Rosita)

Esteban Morgado (Llega la mañana)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Camila Das Neves (Llega la mañana)

Julia Morgado (Llega la mañana)

Nicole Popper (Llega la mañana)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Diego Topa (Topa, es tiempo de jugar)

Hernán Matorra (Pieró)

Pedro Frías Yuber (Narices)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Este no es un cuento Silvestre)

M&M Producciones / Crom Productora (Dinosaurios, una aventura jurásica)

Teatro El Nacional (Topa, es tiempo de jugar)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Camila Ciccone (La maldición de Rosita)

Gonzalo Córdoba Estévez (Este no es un cuento silvestre)

M&M Producciones (Dinosaurios, una aventura jurásica)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Fernando Crisci Munz (La maldición de Rosita)

Jorge López (Topa, es tiempo de jugar)

Jorge López / Analía Morales (Este no es un cuento silvestre)

Tadeo Jones / Flavia Pereda (Narices)