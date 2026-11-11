Misa tradicional: por qué la generación Z pide el regreso de una liturgia del siglo XVI

Durante el recorrido de León XIV en el papamóvil por la avenida del Libertador en el barrio porteño de Palermo, rumbo al Monumento de los Españoles, el lunes 9 de noviembre de 2026 un grupo de jóvenes alineados en la multitud desplegó una bandera que rompió la monotonía del protocolo: pedían formalmente el retorno de la misa tradicional o Tridentina. El gesto, registrado en las calles porteñas, puso en primer plano una controversia que cruza siglos de historia vaticana, batallas doctrinarias y una marcada tensión generacional en la Iglesia católica.

Para entender por qué una liturgia antigua despierta semejante pasión en los creyentes del siglo XXI, hay que remontarse a la Europa convulsiva del siglo XVI. Tras el estallido de la Reforma protestante de Martín Lutero, la Iglesia católica buscó blindar sus doctrinas en el Concilio de Trento. En 1570, el papa Pío V promulgó una misa unificada en latín para todo el mundo católico, eliminando ritos locales con la sola excepción de aquellos que contaran con más de dos siglos de antigüedad.

Durante casi 400 años, este estándar permaneció prácticamente inalterado. La Misa Tridentina se caracterizaba por su estructura fija, centrada en el concepto del sacrificio de Cristo en el altar . El sacerdote celebraba ad orientem —orientado hacia el altar y el sagrario, dando la espalda a la asamblea—, utilizando exclusivamente el latín y enfatizando el silencio, el misterio y la solemnidad visual y sonora.

Libertad para la misa tradicional | Crédito: X

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El quiebre decisivo llegó a mediados del siglo XX. Con la convocatoria al Concilio Vaticano II por parte de Juan XXIII y la posterior promulgación del Novus Ordo Missae por el papa Pablo VI en 1969, la Iglesia transformó de raíz su forma de rezar. La reforma introdujo el uso de las lenguas vernáculas, giró la posición del altar para que el sacerdote quedara cara a cara con la comunidad y buscó promover una participación activa de los fieles . La antigua liturgia en latín quedó confinada a permisos excepcionales y grupos marginales que se resistieron al cambio.



La tensión alcanzó un punto crítico en la década de 1980, cuando el arzobispo francés Marcel Lefebvre consolidó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y consagró obispos sin autorización papal, desencadenando un cisma con Roma. Para evitar que la grieta creciera, el papa Juan Pablo II emitió concesiones especiales en 1984 y 1988, permitiendo el uso del rito antiguo a través de indultos concedidos por los obispos locales a las comunidades que respetaron la autoridad del papa y los decretos del Vaticano II.



El gran giro del siglo XXI lo protagonizó Benedicto XVI. En 2007, mediante la carta apostólica Summorum Pontificum, Joseph Ratzinger liberalizó de forma inédita el rito antiguo. Estableció que la Misa Tridentina nunca había sido prohibida legalmente en la Iglesia y creó la figura de la “Forma Extraordinaria” del rito romano , otorgando libertad a los sacerdotes para celebrarla sin requerir el permiso previo de su obispo . La clara intención de Benedicto XVI era cicatrizar heridas internas y reconciliar a los sectores tradicionalistas con la estructura eclesial.

Benedicto XVI

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente con la llegada de Francisco. En julio de 2021, el pontífice argentino firmó el motu proprio Traditionis Custodes, que revogó de forma drástica la flexibilidad otorgada por su antecesor . Francisco devolvió a los obispos diocesanos la autoridad exclusiva para autorizar o prohibir la misa en latín en sus territorios, prohibió la formación de nuevos grupos tradicionalistas en las parroquias y condicionó fuertemente las futuras ordenaciones de sacerdotes interesados en dicho rito.



En sus intervenciones públicas, Francisco justificó la medida afirmando que la apertura de Benedicto XVI había sido instrumentalizada por sectores conservadores para alimentar una visión ideológica, fomentar el rechazo al Concilio Vaticano II y dividir a la Iglesia. El papa expresó con frecuencia su preocupación por la “rigidez” que observaba en ciertos grupos de jóvenes católicos atraídos por las formas antiguas, señalando que la verdadera reforma litúrgica debía resguardar la unidad del pueblo creyente.

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La llegada al pontificado del papa León XIV abrió una etapa de cautelosa expectativa en torno al tema. León XIV ha buscado administrar la herencia litúrgica con un enfoque pragmático, si bien ratifica la validez y primacía de las reformas del Vaticano II como la norma común de la Iglesia, mantiene una posición receptiva ante la necesidad de evitar conflictos innecesarios con las comunidades tradicionales que acatan la autoridad papal. Su postura busca evitar nuevas fricciones mediáticas sin desamar las directivas centrales fijadas por su antecesor.



En la Argentina, la presencia del rito tradicional ha sido históricamente reducida pero firme . Aunque la inmensa mayoría de las parroquias del país adoptaron sin objeciones el rito moderno tras el Vaticano II, persisten focos activos en la Ciudad de Buenos Aires , la provincia de Buenos Aires y algunas diócesis del interior. Grupos reducidos de fieles se reúnen habitualmente en templos autorizados o en capillas vinculadas a institutos tradicionalistas como la Fraternidad San Pedro o la propia FSSPX.

La misa en latín, un legado de Benedicto XVI que Francisco modificó

Benedicto XVI | Crédito: Wikipedia

Durante su pontificado, Benedicto XVI impulsó una mayor apertura a la celebración de la misa tradicional en latín. En 2007, mediante el documento Summorum Pontificum , amplió las posibilidades de utilizar el misal de 1962, correspondiente al rito anterior a las reformas del Concilio Vaticano II. Su intención era facilitar que los fieles que se identificaban con esa tradición pudieran participar de ella dentro de la Iglesia católica.

Sin embargo, años después, la decisión del papa Francisco de restringir estas celebraciones fue recibida con tristeza por Benedicto XVI , según reveló su entonces secretario personal, el arzobispo Georg Gänswein. El pontífice emérito leyó el documento Traditionis Custodes, publicado el 16 de julio de 2021, "con dolor en el corazón" ya que consideraba que su propia iniciativa había buscado integrar a esos fieles y ofrecerles un espacio de pertenencia y paz espiritual.

Gänswein explicó que la medida tocó profundamente a Benedicto XVI , porque su intención había sido acercar a esos creyentes a la Iglesia y evitar que buscaran refugio en movimientos tradicionalistas separados de Roma , como el vinculado al arzobispo Marcel Lefebvre.