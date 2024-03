Acusan al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona de "viejo degenerado judicial"

La postulación de Ariel Lijo a integrar la Corte Suprema de Justicia que realizó el Gobierno Nacional ha generado todo tipo de reacciones y una de las más virulentas es la del diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López quien criticó en duro términos al ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

Los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla "son muy buenos candidatos" para sumarse a la Corte Suprema, afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Los dos son idóneos", señaló, y agregó que "el presidente (Javier) Milei me pidió que se mantenga la división de poderes y la independencia" en el máximo tribunal.



Con respecto a Lijo, consideró que "muchos hablan sin saber, sin conocerlo" y remarcó que "es un hombre muy respetado en su juzgado y en todo el ámbito judicial".

Ante estas afirmaciones, el legislador que integra el espacio de Elisa Carrió afirmó en sus redes sociales: "Para @m_cuneolibarona los que que hablamos de Ariel Lijo no tenemos ni idea. Esa soberbia le sirvió en los 90 para hacer plata reventando el prestigio de su familia. Ahora este viejo degenerado judicial está matando lo poco que queda de transparencia, de eso él tiene idea".

La postulación de Ariel Lijo

El juez federal Ariel Lijo, el candidato del Gobierno Nacional para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, cuenta con un trascendente historial

por la naturaleza de las causas que investigó y ser uno de los "doce" de Comodoro Py que se han convertido en referentes del fuero.





Fue designado en 2004 luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.



Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos acaecidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército, relacionados a desapariciones y aplicación de tormentos.



Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Ignacio Rucci, el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.





Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo contrajo matrimonio con la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, hermana del camarista federal Gabriel Cavallo



Posteriormente, le fueron tocando otros casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica, al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio y preso por el caso.



Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.



Lijo también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación den 2007.





Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado que trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado como operador judicial en Comodoro Py.



Lijo fue también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.



Pero mientras las balas picaban cerca, el magistrado logró blindarse tanto hacia afuera como para adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justcia, Ricardo Lorenzzeti.

Quién es Mariano Cúneo Libarona

Cúneo Libarona, de 62 años, es un reconocido penalista conocedor del Poder Judicial, de gran parte de sus integrantes, de su funcionamiento y, coinciden fuentes judiciales consultadas por PERFIL, de sus "triquiñuelas" y "entrañas".

Dueño de una popularidad que no queda encerrada solo en Comodoro Py e integrante de una familia de abogados, supo trascender públicamente con su presencia en estudios de televisión. Entre ellos el de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino en América TV, donde Milei comenzó a desplegar su excentricidad y sus teorías económicas.

El futuro ministro de Justicia es uno de los cuatro integrantes del Estudio Cúneo Libarona abogados, especializado en fraude y delitos tributaros. Lo acompañan sus hermanos Rafael, Matías y Cristian, quienes heredaron de su padre "Don Mariano", exfiscal de la Cámara del Crimen, la pasión por el Derecho Penal.

A lo largo de su carrera tuvo participación en casos de amplia difusión mediática. En el último tiempo, por ejemplo, fue defensor del destituido juez federal de Mendoza, Walter Bento, en el juicio oral por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Según supo PERFIL, dejó la defensa al inicio del proceso oral por un viaje personal que tenía previsto. También defendió al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado de violar y abusar sexualmente de su sobrina.

También formó parte del Caso Cuadernos como abogado del empresario Sergio Taselli, ex concesionario de la Línea Roca detenido preventivamente por orden del fallecido Claudio Bonadío. Cúneo Libarona fue noticia cuando en una entrevista dijo que "me preocupa que esto tenga que ser así: tenés que arrepentirse, confesar algo, involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedas preso. Me dio esa sensación y me alarmó". "Va a tener que inventar algo y confesar, va a mentir y va a involucrar a alguno", agregaba.