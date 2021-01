Aumentaron 55% los peajes porteños y unifican las tarifas con Telepase

Luego de que se aprobara la actualización tarifaria en una audiencia pública el 23 de diciembre último, finalmente entró en vigencia este sábado 9 de enero el nuevo cuadro tarifario en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 55 por ciento.



La suba en las cabinas está acompañada por la implementación de un único cuadro tarifario, circunstancia que pondrá en los mismos valores a las tarifas manuales y las del TelePASE, cuyo uso es obligatorio en las autopistas de la Ciudad desde fines del año pasado y contaba hasta hoy con tarifas levemente más bajas.





De esta forma, el precio del peaje para un auto liviano en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora pico es desde hoy de $ 118,58 y, en hora no pico, de $ 83,70; mientras que en la autopista Illia ahora cuesta $ 48,80 y $ 34,87, respectivamente.

En el caso de las motos, el costo es de $ 55,80 en hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno y, en hora no pico, de $ 34,88; mientras que en la autopista Illia es de $ 25,11 y $ 20,93 en el mismo esquema de horarios.



La hora pico en días hábiles es de 7 a 11 y de 16 a 20, en ambos sentidos de circulación, mientras que en días no laborables es de 11 a 15 sentido provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 sentido al centro.



Según datos del Gobierno porteño, la adhesión del TelePASE en los usuarios de las autopistas alcanza al 90% y, quienes aún no lo tienen, podrán gestionarlo en forma gratuita a través de la página web oficial: www.telepase.com.ar.

Según había señalado en la audiencia pública el gobierno porteño a fines del año pasado, estos aumentos "buscan adecuar en parte los valores que se encuentran vigentes desde el primer semestre del 2019", lo que determinó que "hayan quedado muy desfasados respecto del costo de operación" y se trata de una actualización aprobada desde 2019, por lo que implica “regularizar un proceso que estaba pendiente", detallaron.

TE/HB