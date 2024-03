Choquemos Ya: violento 'palo' de un delivery contra una Berlingo en San Telmo

Sábados por la noche y domingos por la mañana son escenarios habituales de accidentes, a los que ahora se denomina "incidentes viales", y esta mañana se conoció primero el choque entre un delivery y una camioneta Berlingo en Bolívar y Brasil, en el barrio de San Telmo; mientras que luego se supo de una VW- T-Cross y una Dodge Ram que colisionaron en la Avenida General Paz, con esta última quedando casi volcada a la altura de Emilio Castro.

En el caso del indicó del impacto entre la moto del repartidor y la Citroen Berlingo en San Telmo, no se indicó quien fue el culpable de haber cruzado en rojo esa esquina, porque ahí hay semáforos y si ambos conductores se hubieran comportado con prudencia, no estaríamos escribiendo de esto. Ocurre además que como varias esquinas de esa zona porteña, las construcciones que terminan muy cerca del asfalto, y si se intenta cruzar un cruce en rojo, aún en horas de poco tránsito, siempre habrá escaso margen para "asomarse" a ver si venía alguien porque porque el impacto será inmediato. Tal vez algo de eso es lo que pasó, lo cierto es que el motociclista por supuesto llevó la peor parte, resultando con politraumatismos varios, aunque no de gravedad. Fue trasladado poco después por una ambulancia del SAME al Hospital Argerich.

Un móvil que llegó al lugar de C5N intentó preguntarle el nombre al conductor de la Berlingo, pero este visiblemente no respondió ni siquiera ese dato, así que la tarea de determinar la mecánica del accidente quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Raúl Fermoselle, que labró actuaciones inciales por lesiones.

Choque y vuelco en la General Paz

En el choque de Avenida General Paz, a la altura de Emilio Mitre en el barrio porteño de Liniers, los involucrados fueron los conductores de una camioneta Dodge Ram 250 y una Volkswagen T-Cross, que en el video de nota que vienen a gran velocidad y no queda claro si se rozaron, pero terminaron dando en forma espectacular contra el guard-rail, que afortunadamente soportó el impacto, porque su algunos de los dos vehiculos, lanzados como venían, llegaban a pasar al carril inverso el saldo puedo ser grave.

Personal de la Comisaría Vecinal 9B llegó enseguida al lugar y constató que solo dos personas tenían heridas leves.

Como consecuencia del impacto la Ram quedó primero por encima de la T-Cross, notoriamente más chica, y luego la Dodge se volvó sobre su lado, por lo que obligó al personal de Autopistas a trabajar extra para sacarla de esa incómoda situación. Los daños de ambos vehiculos fueron importantes.

El suceso quedó bajo la lupa de la Fiscalía Contravencional y de Faltas número 24, a cargo de Adriana Bellavigna, que también empezó con las habituales actuaciones por "Lesiones".

HB