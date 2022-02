El desgarrador testimonio del hermano de Betiana Rossi: "Algo la sobrepasó"

El hermano de Betiana Rossi, la mujer de 38 años que se encuentra desaparecida desde hace siete días, se quebró este lunes 14 de febrero al asegurar que "no puede ser que no haya novedades" acerca de su paradero y dijo que le "resulta extraño que no se pueda hacer otra cosa con su celular por más que esté apagado".

"La policía está trabajando, pero no puede ser que no haya novedades. Los perros no marcan nada, dicen que la lluvia de estos días tampoco ayudó. Me resulta extraño que no se pueda hacer otra cosa con su celular por más que esté apagado", expresó Martín.

En diálogo con TV Pública, el hombre descartó "cualquier participación violenta", pero se mostró preocupado de que "no se sepa más nada desde el lunes, que fue hace una semana".

Al hablar acerca de los motivos por los que Betiana podría haber desaparecido, indicó: "Algo la sobrepasó y tomó la decisión de empezar a caminar, de irse para refrescarse la cabeza. Algo le pasó, eso es lo que me da a entender".

Las últimas imágenes de Betiana Rossi, desaparecida sin dejar rastros hace 7 días

Cómo sigue la búsqueda de Betiana Rossi

Este domingo, la Policía de la Ciudad pidió la colaboración de la población para dar con su paradero en el vecino partido de Tres de Febrero, donde fue filmada al salir de un supermercado.

"Me dicen que no tuvo un shock emocional antes, pero lo pudo haber tenido ahora. Yo descarto cualquier participación violenta de una pareja o ex pareja. En la primera cámara ella está sola, nadie la corre, sale caminando del supermercado sola", dijo.

Las últimas imágenes de Betiana Rossi.

Luego Martín se quebró al decirle a su hermana que "si tiene algún problema" él la va a "ayudar", mientras que manifestó que si ella "no quiere ver a nadie" la van a respetar.

"Si quiere venir y tiene un problema que no pudo hablar, que sepa que toda su familia está esperándola para ayudarla", comentó el hermano de la mujer que desapareció en el barrio porteño de Villa Real.

Quién es Betiana Rossi

Betiana mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño.

La última vez que fue vista vestía una pantalón corto color negro, musculosa rosa clara, zapatillas rojas, llevaba una riñonera cruzada en el pecho y una cadena de metal plateado con dije en forma de corazón.

La división Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad está a cargo de las tareas investigativas, mientras que la causa está a cargo del fiscal porteño Marcelo Rete.

Betiana Rossi permanece desaparecida desde hace una semana.

En el caso de tener alguna información, se solicita comunicarse con el 1157042636, al 911 o directamente al WhatsApp de la Policía de la Ciudad 1158214001.

