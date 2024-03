El Irán detuvieron a dos jóvenes porque "las mujeres tienen prohibido bailar en público"

Los ayatolas no perdonan en Irán, sobre todo a las mujeres, que viven en una sumisión total en la que apenas si se les permite respirar. Y entre la interminable lista de prohibiciones que deben afrontar, se anota la de "bailar en público o ante hombres", un delito intolerable para la inflexible sharia islámica. Por ese tema de las últimas la policía detuvo a dos mujeres jóvenes, cuyas identidades todavía no trascendieron pero no tardarán en conocerse, que se animaron a bailar durante algunos minutos en una plaza de la zona norte de Teherán, vestidas con trajes que hacían alusión a Haji Firuz, personaje folclórico de traje rojo que preanuncia la llegada del Noruz, el Año Nuevo iraní, que empezará el 20 de marzo.

Alguien grabó la escena, no se sabe si vinculado a las detenidas o era un simple espectador callejero, ese video se viralizó en redes, y la situación disparó la reacción del gobierno iraní, que detuvo rápidamente a las "rebeldes" y anunció que serán sometidas a juicio. Y ya se sabe lo que son los juicios en Irán...

La escena ocurrió en la plaza Tajrish, un lugar muy concurrido en el norte de Teherán. "El fiscal de Teherán ordenó el arresto de dos mujeres por haber quebrantado las normas sociales bailando en Tajrish", anunció la agencia de noticias Tasnim.

Las dos mujeres iban vestidas de Haji Firuz, de manera que la danza tenía alguna relación con la llegada del año nuevo persa, pero que no se hayan mostrado consignas políticas no atenuó la intervención policial, ya que la ley islámica en vigor en Irán prohíbe de manera explícita el baile mixto o de mujeres solas en público.

Muchos videos con mujeres bailando en lugares públicos se han hecho virales en la República Islámica estos últimos meses, como saga de las manifestaciones multitudinarias que sacudieron el país a finales de 2022 a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer de 22 años detenida por no llevar bien colocado el velo. Esas protestas fueron reprimidas a sangre y fuego por el régimen iraní, que según los observadores internacionales dejó más de 500 muertos y decenas de miles de heridos.

Precisamente un informe de expertos encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció el viernes que la violenta represión de estas manifestaciones mayoritariamente pacíficas y la "discriminación institucionalizada" de mujeres y niñas en el país dio lugar a "crímenes contra la humanidad".

La respuesta del portavoz de la diplomacia iraní, Nasser Kanani a ese informe fue "condenarlo con firmeza", señalando que "se basa en afirmaciones sin fundamento" e "informaciones falsas y sesgadas, sin base legal".

"Ese infore fue preparado por el régimen sionista, Estados Unidos y varios países occidentales" que "prosiguen un proyecto de iranofobia y de difamación de Irán", agregó. el funcionario. Mientras tanto, al misno tiempo en que numerosos lugares del planeta albergaban celebraciones por el Día de la Mujer, en Irán se aguardan ahora novedades sobre la suerte de las mujeres detenidas,

