Reapareció Enrique "Coti" Nosiglia tras 30 años de silencio: "Macri se sobrevaloró"

Enrique "Coti" Nosiglia, exministro del Interior de Raúl Alfonsín e histórico referente del radicalismo, reapareció en televisión después de más de 30 años de silencio y cuestionó la gestión de Mauricio Macri como presidente, asegurando que se "sobrevaloró" en su propia imagen positiva y a la gente le "fue mal".

"Nos fue mal y terminamos mal. Macri no entendió la política como la entendimos nosotros o como la entiendo yo. Creo que se sobrevaloró como sobrevaloró la posibilidad de una lluvia de inversiones", confesó Nosiglia este lunes 7 de marzo en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

"Pensó que las cosas se fueran a solucionar porque un gobierno no populista ganara las elecciones a un gobierno populista. Creyó que la sociedad iba a entender que su propuesta política era la correcta y lo daba por hecho. Después pasaron las cosas que pasaron", agregó el operador radical, enumerando los desaciertos que a su parecer llevaron a ese final malo.

"Coti" Nosiglia remarcó asimismo que ese momento en el que Mauricio Macri llegó al cargo de Presidente "podría haber sido una bisagra, porque gran parte del peronismo estaba dispuesto a acompañar decisiones políticas que hubieran permitido terminar de otra manera la gestión".

De todos modos, destacó que nunca es lo correcto dar un augurio para el mal desempeño de un gobierno, porque esto implica que a los que les va mal en última instancia es a los ciudadanos: "Que les vaya mal a ellos significa que millones de argentinos tienen que sufrir las consecuencias a la falta de respuestas que afectan al conjunto de la sociedad", completó.

"Macri no entendió la política como la entendimos nosotros o como la entiendo yo", aseguró Nosiglia.

Enrique "Coti" Nosiglia, el regreso del monje negro

Las críticas al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Poniendo el foco en el oficialismo, Nosiglia remarcó que el vínculo entre el presidente y la vicepresidenta deja a la vista una relación asimétrica de poder: "Alberto Fernández tiene menos poder que Cristina Kirchner y más cuando se encuentra dentro de un partido político que llevó al poder a quien ahora está como su segunda".

Resaltó que entre ambos existe un "conflicto de poder" que, según su opinión, "no se va a poder solucionar en el corto plazo". "No sé cuán grave está la relación entre Fernández y Kirchner, pero parece ser el peor momento", añadió al respecto.

Nosiglia afirmó que esta complejidad en la vinculación en la fórmula presidencial se replica en todas los ámbitos, y que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional no es una excepción: "No poder resolver ese conflicto de poderes dentro del Gobierno hace que estemos viviendo estas situaciones, tales como la renegociación de la deuda con el Fondo".

Nosiglia afirmó que lo que hay entre Alberto y Cristina es un "conflicto de poder" que "no se va a poder solucionar en el corto plazo".

El rol de JxC en el acuerdo con el FMI

"Juntos por el Cambio, como fuerza institucional que cree en la continuidad jurídica del Estado, debe votar en el parlamento la negociación por el financiamiento de la deuda", argumentó Nosiglia horas después de que el oficialismo abriera el tratamiento del acuerdo en Cámara de Diputados.

"La segunda parte, que es la instrumental, donde están las políticas que va a fiscalizar el Fondo para ver si le cumplen o no con los pagos futuros, es un tema que merece una discusión más profunda y no me animo a darte una opinión definitiva", añadió.

Nosiglia aseveró que algunas de las cosas que dice ese acuerdo son "imprescindibles que se aborden y se resuelvan, porque vivir con déficit fiscal alto e inflación es un obstáculo para cualquier propuesta creíble que podamos hacer para que los jóvenes se queden en la Argentina y no quieran emigrar a otros países".

El PRO quiere parecer radicalismo, pero es peronismo

Radicalismo en las elecciones presidenciales del 2023

El exfuncionario habló también de las elecciones presidenciales del año que viene y planteó que Juntos por el Cambio es la fuerza que tiene "más chances de poner al futuro presidente", pero que de todos modos "aspira" a la creación de un gobierno radical.

Nosiglia sostuvo que la solución a los problemas que tiene la Argentina necesita de "una masa crítica mayor": "Nosotros estamos en condiciones de constituir una nación que prospere, que de oportunidades, que retenga a nuestros recursos humanos dentro de la Argentina, dentro del país", aseguró.

"De Alfonsín para acá, somos los únicos que propusimos ampliarnos. Hemos sido el partido que, recientemente, ha tratado de incorporar más dirigentes jóvenes con vocación de servicio. Entre ellos Facundo Manes, Carolina Losada, Martín Lousteau y Martín Tetaz. Y hay unos cuantos que se ven como presidentes", concluyó.

MM/FL