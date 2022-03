Según una encuesta, Milei tiene mejor imagen positiva que Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Si bien todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2023, la dirigencia política ya piensa en los armados políticos para llegar con un buen posicionamiento a la campaña. Son varias las herramientas que se tienen en cuenta, pero se sabe que uno de los elementos clave son las encuestas y una de las últimas posiciona a Horacio Rodríguez Larreta y al liberal Javier Milei entre los que tienen mejor imagen.

El sondeo alcanzó a 2.080 casos y se realizó entre el 18 y el 25 de febrero de este año. Uno de los tópicos que se midió fue la imagen de los dirigentes y Larreta, jefe de Gobierno porteño, fue el que mejor imagen positiva logró cosechar, con un 56,3%, mientras su imagen negativa fue del 35,8%.

En el caso de Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza, su imagen positiva fue del 50,6%, por encima del resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, incluso de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, la imagen negativa del economista libertario alcanzó el 35,4%.

JxC sondea reacciones en el FMI, mira las encuestas y no logra definir un plan de acción

De ese modo, el estudio deja a las claras cómo el posicionamiento público de los dirigentes comenzó a escapar de la lógica polarizada que propone la grieta entre el PRO y el kirchnerismo. Además de Larreta y de Milei, el presidente Alberto Fernández ocupa es el que mejor imagen tiene dentro del Frente de Todos, con 41,1%, aunque su imagen negativa llega al 56,8%.

La imagen pública de Larreta y Vidal.

Dentro de Juntos por el Cambio, la ex gobernadora María Eugenia Vidal tiene un 48,4% de imagen positiva y un 47,2% de imagen negativa; mientras tanto, la presidenta del PRO Patricia Bullrich tiene un 46,4% de imagen positiva y un 47,1% de imagen negativa. En tanto, los que menos valoración positiva tienen son el jujeño Gerardo Morales, con un 33,5% de imagen positiva, un 31,8% de imagen positiva y un 34,7% de los consultados que dijo no conocerlo; y Macri, con un 35,6% de imagen positiva y 61,9% negativa.

En el Frente de Todos, el gobernador Axel Kiciloff consiguió un 33,1% de imagen positiva y 60,9% negativa; Cristina Kirchner 32,8% de valoración positiva y 64,8% negativa. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consiguió un 31,9% de imagen positiva y 62,7% de imagen negativa. Un 24,4% de valoración positiva consiguió la imagen de Máximo Kirchner mientras que la imagen negativa fue del 69,6%.

Valoraciones de cara a las presidenciales

Otro de los ejes que abordó la encuesta que realizó CB Consultora en las últimas semanas giró en torno a si los dirigentes políticos están preparados para ser presidentes.

El que lideró positivamente fue Rodríguez Larreta. Un 32,9% de las personas encuestadas consideró que está en condiciones, un 30,4% sostuvo que aún no está listo para ejercer pero tiene tiempo de prepararse y un 24,6% indicaron que nunca va a tener las condiciones para ser presidente de la Nación.

Katopodis: "En el 2023 se gana si Argentina crece y si el Frente de Todos tiene cohesión política"

Para Cristian Butié, titular de la consultora, "hay una minoría que no se expresa en redes y audita a los dirigentes por su gestión y no por las palabras". En ese marco, "Larreta está posicionado bien en una mayoría silenciosa que cada vez es más amplia y son quienes definen las elecciones porque los núcleos duros ya están fidelizados".

Milei, con mejor imagen que Macri.

Un 20,1% de las personas encuestadas consideró que Vidal está preparada para ser presidenta mientras que un 30% sostuvo que todavía no pero tiene tiempo para prepararse. De manera contraria, un 39,1% indicó que nunca va a tener las condiciones para ese cargo. En el caso de Patricia Bullrich, un 22,6% sostuvo que está preparada para presidir y un 18,6% que opina que aún no pero tiene posibilidades de prepararse. Igualmente, un 45,9% respondió que no está en condiciones para estar a cargo de la presidencia.

Durante una entrevista con PERFIL, Buttié analizó que si llegara a haber una Primaria entre Larreta y Bullrich que llegara a resultar a favor del primero, "quienes se definen como 'halcones' lo van a terminar votando porque su objetivo de máxima es que el kirchnerismo no siga gobernando".

En el oficialismo, Kicillof cosechó un 14,2% de personas encuestadas que consideran que puede ser presidente y un 18,1% cree que aún no pero que está a tiempo de prepararse. Un 56,3%, en tanto, sostiene que no está en condiciones. Respecto de Máximo Kirchner, un 8,1% sostuvo que está preparado para ejercer la Presidencia y un 18,4% que consideró que aún no pero está a tiempo. El 63,5% fue determinante al sostener que no está en condiciones.

La figura de Milei y su posicionamiento a 2023

En el caso de Milei, un 15,1% de las personas que fueron encuestadas expresó que cree que puede ser presidente mientras un 31,3% sostiene que todavía no pero que está a tiempo de prepararse. En tanto, un 38,6% asegura que nunca va a tener las condiciones para ser presidente. Un 15% de las personas eligió la opción no sabe/no contesta.

Las valoraciones sobre Milei de cara a 2023.

"Le prestaría atención a Milei porque se ha colado como un dirigente que tiene prácticamente un 86% de conocimiento y 50% de imagen positiva, con lo cual el rol de outsider y opositor a la casta política le está dando resultado. Está expandiendo el posicionamiento que ha logrado en la Ciudad de Buenos Aires al resto del país", explicó Buttié.

Alberto F, CFK y Massa hacen un pacto para que la votación del FMI no rompa la alianza

Sin embargo, el consultor sostuvo que es difícil que pueda transformar su imagen positiva en posicionamiento de cara a las Ejecutivas. "La lógica es 'me cae bien pero no se si puede ser presidente'. Además, hay varios antecedentes de que los exitosos en las Legislativas terminan desinflándose en las Ejecutivas como pasó con Cambiemos que le ganó al kirchnerismo en 2017 y perdió en 2019", señaló.

De todos modos, Buttié explicó que la performance de Milei "le va a dejar una base importantísima y de piso se va a convertir en tercera fuerza, pero hay que ver el contexto y quién lo acompañará como para ver el grado de capitalización que tenga".

Por fuera del esquema de polarización también aparece la figura del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert. El economista formó parte de las consultas que realizó la consultora en las últimas semanas y ante la consulta de si está preparado para ejercer la primera magistratura, un 12% consideró que si.

En esa línea, un 25% de las personas encuestadas aseguró que todavía no está listo pero que tiene tiempo para prepararse. Un 37,6% aseguró que nunca va a tener las condiciones para ser presidente y un 25,4% se inclinó por la opción no sabe/no contesta.

AS/FL