Greta Thunberg y Donald Trump se cruzaron en Davos por el cambio climático

El presidente Donald Trump y la activista ambiental Greta Thunberg fueron los protagonistas este martes 21 de enero de una controvertida jornada en el foro de Davos, con exposiciones y críticas radicalmente opuestas sobre el cambio climático, en las que el presidente estadounidense denunció a los "catastrofistas", mientras que la joven activista sueca lamentó que "no se ha hecho nada" por el planeta.

"Tenemos que rechazar a los eternos catastrofistas y sus predicciones de apocalipsis", dijo Trump, acusando a los "herederos de los insensatos adivinos del pasado" de equivocarse en el cambio climático, como ya hicieron, según él, cuando predijeron la superpoblación del planeta o el fin del petróleo.

Antes, Thunberg había criticado en uno de los coloquios la "inacción" de los poderes públicos. "Estamos todos luchando por el clima y por el medioambiente. Pero si lo miran desde una perspectiva general, en la práctica no se ha hecho nada", dijo la sueca. "Hay una diferencia entre hacerse oír y que eso lleve a algo (...) Siempre me escuchan pero la ciencia y la voz de los jóvenes todavía no están en el foco de atención", afirmó según consignó la agencia AFP.

El desubicado tuit de Trump: mandó a Greta a que vaya al cine con un amigo y se "relaje"

Trump llegó a Davos a primera hora de la mañana, el mismo día en que empieza en Washington el juicio que podría llevar a su destitución, que calificó de "vergonzoso" y de "farsa". En su discurso, en una sala llena de líderes políticos y económicos en la que también estaba Thunberg, Trump desgranó con abundantes cifras los logros económicos de su presidencia. "Hay que olvidar los mensajes apocalípticos. No dejaremos que los radicales socialistas nos destruyan”, aseveró.

El jueves será el día en que Thunberg se enfrente a todos los líderes mundiales que asistirán al foro. Días atrás, la joven activista participó en la ciudad suiza de Lausana en una nueva manifestación por el clima. "Hasta ahora, durante esta década, no estamos viendo ningún signo de que se produzca una acción climática real", dijo ante una multitud de jóvenes. "Esto tiene que cambiar", recalcó.

AB