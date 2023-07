Paul McCartney reveló que habrá una "última" canción de los Beatles en ver la luz

“Fue un día, una tarde, en realidad, jugando con eso,” recuerda el productor, líder del electrónico conjunto musical ELO, y amigo de Los Beatles, Jeff Lyne. “La canción tenía un estribillo, pero carecía casi por completo de versos. Hicimos la pista de fondo, un trabajo duro que realmente no terminamos.”



Hacía tiempo que Lynne, invitado por los íconos musicales Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison – con la asistencia del reconocido productor George Martin – venía desempolvando viejos proyectos de los Beatles como canciones y grabaciones, olvidadas por el correr del tiempo hasta ese momento.

Lo cierto es que se encontraban en los míticos estudios de Abbey Road. Casi tres décadas habían pasado desde que la alineación había llegado a su fin para nunca jamás volver a aquel lugar.

Regresando a esos momentos, McCartney recuerda que su gran amigo George Harrison estaba en desacuerdo con grabar la canción, diciendo que era “basura”. "No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba", recuerda el afamado beatle. "Pero a George no le gustó. Siendo los Beatles una democracia, no lo

hicimos".

"Para Paul"

Todo había empezado en 1994, Nueva York. Yoko Ono, la esposa de John Winston Lennon, le había entregado un viejo cassette de grabación a quien fuera el mejor amigo de su difunto esposo: Paul McCartney. La cinta contenía la inscripción ‘Para Paul’. Ésta contenía sonidos perdidos en el tiempo, así como grabaciones de voz y piano de Lennon, entre ellas estaban ‘Free as a Bird’, y ‘Real Love’, – incluidas en la trilogía discográfica de ‘Anthology 1,2 y 3’ – que más tarde serían editadas y lanzadas al público como dos de las últimas canciones jamás hechas por el cuarteto de Liverpool: los Beatles.

Todo esto fue suficiente para que Paul McCartney se animara a reunir a los miembros restantes de la banda para revisitar antiguos proyectos suyos, y unirse una vez más a crear música, como en los lejanos años sesenta.



Pero había una última canción que había sido descartada, hasta el día de hoy. Por ahora, McCartney no ha querido revelar el nombre de la presunta ‘última canción’ de la afamada banda británica que conquistaría el mundo en los años sesenta; sin embargo, es probable que se refiera a ‘Now and Then’, otra de las canciones que Yoko le entregó a Paul la vez que los Beatles iban a ser

nominados al Rock n’ Roll Hall of Fame, en Nueva York. Se presume que esta canción fue compuesta y grabada por Lennon en el año 1978, posiblemente en su departamento en el edifico Dakota, mirando al Central Park.

En palabras del reconocido artista, se ha utilizado la ‘magia’ de la inteligencia artificial (AI) para completar esta canción; según le contó al medio británico BBC Radio 4’s Today, la moderna tecnología fue utilizada para “librar” la voz de John Lennon de un viejo demo suyo. “Teníamos su voz y un piano, y con él pudimos separarlos con Inteligencia Artificial. Le dijimos a la máquina: ‘Esta es la voz; esta es la guitarra; eliminá la guitarra…’ Ahora lo único que queda es presentarla”.



“Apenas la terminamos y será lanzada este año”, explica la leyenda musical nacida en Liverpool. La noticia ha causado un revuelo fenomenal, finalmente una de las canciones inéditas de los ‘Fab Four’, como se le denominó en Gran Bretaña en su época, verá la luz después de mucho tiempo.

Todavía no se ha revelado cuándo se lanzará, pero, como dijo McCartney, se estima que antes de que concluya el año se podrá disfrutar de esta última pista, que ya es considerada por muchos fanáticos alrededor del mundo como una ‘joyita’ más que forma parte del amplio repertorio musical de los Beatles.



FD/fl