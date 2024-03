Como todos los años, Tucumán celebró la "Semana de la Milanesa" con descuentos y promociones especiales, dentro de las que destacó una oferta de sándwiches de milanesa a $1,50. Sin embargo, lo que comenzó como un evento que prometía ser memorable desató un caos y, según medios locales, casi termina en tragedia.

En el marco de la edición 2024 de dicha festividad, que tuvo lugar del 11 al 18 de marzo, el local tucumano Ope's, ofreció la promoción irrisoria para los primeros 50 clientes que pagasen con una moneda de un peso y otra de 50 centavos. De esa manera, el pasado jueves una multitud de gente se acercó al negocio horas antes de su apertura a las 20, conformando así una larga fila que se extendía por cuadras, en medio de una alerta roja por temperaturas récord que rozaron los 45º de sensación térmica.

La asistencia fue tal que excedió la capacidad del comercio, que se quedó sin mercadería y tuvo que demorar su producción, provocando así el enojo de los clientes. Al respecto, en distintos videos que circularon por redes sociales se aprecia la tensión de los presentes, quienes comenzaron a discutir por los lugares en la fila.

"Escuchen. Esto es una promoción, que hace un esfuerzo, la sandwichería y el sponsor. ¿Qué compran hoy con $1,50? Nada. Entonces esto es una fiesta. Vamos a respetar la cola real", expresó el ideólogo de la promoción y organizador de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, Diego “Mocho” Viruel (45), quien debió salir a calmar a las personas en la puerta del local.

En un intento por mantener el orden, una de las empleadas aclaró que los números para realizar la compra se iban a repartir a partir de las 20, mientras que algunos de los clientes comenzaron a protestar y argumentar que se le debería dar prioridades a ciertos individuos, como las madres con niños. Ante dichos reclamos, Viruel aclaró que “no hay prioridades, es una promoción”.

Sumado a esto, según informó el medio local El Tucumano, la tensión habría escalado al punto tal de que un joven casi apuñala a otro para robarle el número que tenía en la mano. “Lo quisieron apuñalar y le robaron el número”, expresó una de las trabajadoras.

"El chico no tenía más de 20 años y estaba diciendo que si no le daban otro número llamaba a la policía. No puede ser que empañen la alegría de esto", indicaron los testigos a dicho medio. En respuesta, una de las empleadas del local le dijo: “Llamá a la Policía, así también nosotros nos sacamos un problema de encima”, consignó el portal.

Como consecuencia del caos y las peleas, el restaurante se vio obligado a suspender la promoción y a pedir disculpas públicas por lo ocurrido. Inicialmente, la idea había sido ofrecer “150 milangas por día al mismo precio que se vendían durante la década de 1990″ desde el jueves hasta este lunes, cuando terminaba la semana de ofertas.

La versión de Diego Viruel, quien estuvo detrás de la promoción

A partir de la trascendencia del hecho, Viruel explicó que no se produjo el incidente de la puñalada y que el "único momento tenso" es el que circuló en redes sociales, donde se lo ve responder a los reclamos de prioridad. "Se ha desvirtuado todo. Acá nadie apuñaló a nadie como he leído por ahí. El único momento ‘tenso’ quedó filmado y se viralizó en las redes sociales", explicó en diálogo con Infobae.

Y agregó: "Algunas personas querían colarse en la fila y otras buscaban tener prioridad porque se habían acercado con niños. Pero no hubo violencia más que algún empujón".

Cartel de la promoción distribuido en redes sociales.

Además, dio detalles de la promoción y relató que la idea en un inicio era ofrecer 50 sánguches por $1,50, tal como se difundió en redes sociales. “Cuando noté que estaba explotado de gente, hablé con la dueña del local y decidimos subirla a 100. Al final terminamos vendiendo 180 sánguches: la recaudación fue de $270″, precisó.

"Sí es verdad que muchas personas se fueron enojadas sin su sándwich. Pero la promoción se hizo. Yo me retiré del local a las doce de la noche y no ha venido ninguna una ambulancia, ni la Policía. Nada que nos alerte que hubo una violencia de ese tipo. Es lamentable lo que trascendió porque, además, ha sido una fiesta”, concluyó.

MB CP