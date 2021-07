Un ex Almendra apuntó contra el imaginario K: “Tiene una falsa épica”

En el marco de la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, este jueves Emilio Del Guercio, fundador del grupo de rock Almendra junto a Luis Alberto Spinetta, habló sobre el rol de la cultura en la sociedad y aseguró que "las mejores ideas del peronismo migraron hacia otros sectores de la sociedad". Además, apuntó contra el imaginario K por considerar que "tenía esa sensación de generar una falsa épica".

“Jamás voté al kirchnerismo porque tenía esa sensación de generar una falsa épica y un relato distorsionado de la realidad”, contó el músico de 71 años este jueves en vistas del Día de la Cultura Nacional que conmemora el fallecimiento del escritor Ricardo Rojas.

Del Guercio, quien simpatizó con el peronismo en su juventud al igual que Luis Alberto Spinetta, en los últimos años se manifestó a favor de la alianza Juntos por el Cambio, e incluso dio muestras de apoyo al ex presidente Mauricio Macri. "La opción en la Argentina es generar cambios profundos. Macri generó muchos cambios estructurales que no son tan superficiales ni valorados. Las cuestiones económicas taparon un montón de cosas que han sido muy importantes”, opinó el ex bajista del grupo Almendra.

En un video difundido por la plataforma YouTube, Emilio Del Guercio señaló que en su juventud acompañó al peronismo y militó en su organización. “Las mejores ideas del peronismo han migrado hacia otros lugares de la sociedad. El peronismo no es dueño de la Justicia Social, de la Libertad, del Trabajo. Son cosas que ya están integradas a la sociedad”, puntualizó. A su vez, se mostró crítico con "quienes representaron" esas ideas que eventualmente llevaron al país a "un estado de decadencia", en clara alusión a la versión kirchnerista del movimiento peronista.

Además, criticó al presidente Alberto Fernández, un viejo conocido y amigo con quien asegura no tener contacto en la actualidad, por haber acompañado a Cristina Kirchner en las pasadas elecciones presidenciales que lo catapultaron al Ejecutivo Nacional. “No me gustó la decisión que tomó (Alberto Fernández) de apoyar a Cristina Fernández. Es duro tomar esas decisiones porque uno se aleja del grupo de pertenencia”, comentó.

Por último, y en línea con el tono crítico hacia el kirchnerismo, el músico señaló que Argentina necesita "una épica que genere entusiasmo e ideas de cambio". "Que en el Siglo XXI pensemos en “nunca más corrupción, nunca más prebendas, mafias en los gremios”, concluyó.

Luis Alberto Spinetta y Emilio Del Guercio.

Este jueves 20 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional

Cada 29 de julio se celebra en la Argentina el Día de la Cultura Nacional para conmemorar el fallecimiento de Ricardo Rojas (1882-1957), un poeta, dramaturgo, orador, político e historiador argentino considerado como uno de los primeros intelectuales en escribir y difundir características de la cultura nacional que recién comenzaba a forjarse.

En su juventud, Rojas cursó la carrera de abogacía que luego cambió por Letras. En tanto, su monumental obra “Historia de la Literatura Argentina” que le valió de reconocimiento se publicó en varios tomos. Su legado fue inmortalizado en el Museo Casa de Ricardo Rojas montado en la casa donde vivió en la calle Charcas 2837 de la Ciudad de Buenos Aires.

“La cultura sirve para generar estímulos que provocan creatividad interna considerando que todos somos creativos y que la cultura expresa la idiosincrasia del pueblo”, subrayó el músico Emilio Del Guercio, uno de los pioneros del rock nacional argentino, quien fue bajista y corista de la mítica banda Almendra de fines de los años sesenta a la que perteneció Luis Alberto Spinetta.

