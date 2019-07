Andrea Fernández, una artista joven que refleja la emoción humana

por Florencia de Sousa

Nacida en Buenos Aires, Andrea Fernández estudió arte en Nueva York, Savannah GA, Hong Kong y Lima. Es ilustradora graduada en Savannah College of Art and Design. Con 27 años, confesa admiradora de Salvador Dalí y del director cinematográfico Tim Burton, muchas de sus obras realizadas en acrílico sobre lienzo, pueden recordar en algún punto a un personaje de ficción creado por este último aunque lejos de la solemnidad y de colores oscuros, propone todo lo contrario. Con un presente prometedor y mucho trabajo por delante, asegura a PERFIL: "Le tengo fe al arte en Buenos Aires".

Si bien tiene experiencia en el exterior y una de sus obras se exhibirá en Londres, ahora la joven apuesta por la ciudad que la vio nacer. Luego de vivir en Estados Unidos, se instaló nuevamente en Buenos Aires con el objetivo de poder mostrar lo que hace: "Voy a exponer en la Feria BADA que se hará en La Rural (del 29 de agosto al 1 de septiembre) donde 250 artistas, entre consagrados y emergentes, de las ramas de la fotografía; la cultura y el arte, podemos mostrar lo que hacemos. Además nuestras obras están a la venta y a un precio accesible. Me presenté, mandé mi trabajo y me eligieron para formar parte de esto", cuenta.

Una de las obras de Andrea Fernández. Foto: Instagram

Además confiesa que al tener un hermano músico, mantiene una estrecha relación con ese ámbito al punto tal que este 2019 fue convocada para formar parte de la iniciativa Espíritu verde, que se dio en el marco del Festival Lollapalooza el 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, donde durante las tres jornadas pintó diferentes cuadros mientras se detenían ante ella algunos curiosos que acudieron a los shows. "Se trató de una experiencia donde había clases de yoga; talleres de meditación y yo pintaba durante el día acompañando lo que estaba pasando. Los primeros días hice arte de naturaleza y el último, una caricatura de Lenny Kravitz", artista que formó parte del line-up en la tercera jornada del encuentro de música más importante de la Argentina. "Me encanta mezclar lo que me inspira de la música y pintar ahí fue una experiencia buenísima porque convivía con lo que ahí pasaba mientras hacía lo mío", remarca.

Más arte y música. En 2017 intervino guitarras pintadas a mano que se entregaron en el marco de un concurso, y surgió a raíz de una iniciativa del famoso artista brasileño Seu Jorge llamada 'The Life Aquatic Tour: Un homenaje a David Bowie'. "Jorge apareció en una película del director de cine Wes Anderson, quien le pidió que cante temas de Bowie con guitarra acústica y en portugués. Cuando Bowie murió, él hizo una gira tributo. Cuando surge esta propuesta, pinté los instrumentos y atrás le puse letras de las canciones".

Andrea junto a una de las guitarras intervenidas, las cuales fueron sorteadas. FOTO: andieferz.com

Influencias. Como la mayoría de los que se dedican al arte, Fernández tiene sus propios referentes. "El que me abrió la cabeza desde la época en que iba al colegio fue Salvador Dalí, lo del surrealismo fue lo primero que me interesó. Además me gusta mucho lo que hace Tim Burton quien además de hacer películas dibuja y pinta. Con estas influencias empecé a desarrollar un estilo propio. Lo que quiero es siempre mantener las líneas y texturas, quizás en un futuro me anime a incursionar en el arte abstracto. Ahora pinto con la técnica acrílico sobre lienzo, pero trabajo mucho con acuarelas también, por lo que al acrílico lo trabajo con mucha agua para crear diferentes capas. Los personajes que pinto tienen una expresión de cansados, siempre les pongo ojeras, como para mostrar ese lado cansado y triste pero quizás de una manera desde la belleza del arte, como un poema", detalla la joven.

Entre sus influencias, se encuentra el pintor Salvador Dalí. FOTO: Instagram

Impulsiva y metódica. Acerca de cómo afronta las propuestas que le llegan, no duda en reconocer: "No pienso mucho las cosas hasta que llega el momento. Me pasó con el Lollapalooza que dije 'sí, lo hago', y cuando llegó el día dije '¿qué voy a hacer?'. Me encanta que de ante mano no pienso mucho las cosas y lo vivo en el momento cuando estoy ahí y me doy cuenta".

Andrea durante su participación en Espíritu Verde, en el Lollapalooza 2019.

Asimismo, agrega: "Trabajo mejor bajo presión y de noche cuando todos están dormidos. Ahí yo estoy en mi mundo, pongo mi música y empiezo a pintar. Dependiendo de la inspiración que tenga en ese momento, si me quedo metida del todo en uno o dos días puedo pintar un cuadro. Si me toma más tiempo es porque pinto encima; borro y empiezo de nuevo. Depende del tamaño del lienzo pero como máximo demoro una semana. En el arte soy impulsiva y trabajo rápido, me gustan los detalles".

"Los personajes que pinto tienen expresión de cansados y hasta les hago ojeras". "Foto: Instagram

Aunque reconoce que vivir del arte es algo difícil, Andrea no se encasilla en una sola práctica: "Yo hago pintura; ilustraciones y diseño gráfico. Mi sueño es poder un día vivir 100% de la pintura, pero hasta llegar a eso hago otras cosas. Los artistas jóvenes hoy hacemos todo. Lo bueno es que con las redes sociales, por ejemplo con Instagram, uno muestra lo que hace y te pueden contratar de otras partes del mundo para diferentes proyectos. Lo que hay que tener en claro es que hay que animarse, tener una estrategia para saber como venderse y ser organizado sin desconectarte de lo que te gusta. Es difícil pero por lo menos una hora al día hay que dedicarle al arte que más te guste".

Además de pintura, es ilustradora y diseñadora gráfica. Foto Instagram

"Me pone feliz lo que leo en redes porque con el arte te quedas en tu cabeza y me pasa que puedo ver un dibujo y puede ser que me harte de eso y lo comparto y veo que le causa algo a otra persona y está bueno que otro lo vea de una perspectiva diferente, poder ver las reacciones", expresa.

Andrea pinta en acrílico sobre lienzo, y también utiliza acuarelas. Foto: Instagram

En sus últimas obras está muy presente el color, los retratos pero también la figura del corazón. "Buscaba inspiración para una nueva colección y me gustó la idea del corazón y lo estoy distorsionando un poco en capas".