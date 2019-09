Creadores, la serie que muestra la mirada íntima de artistas y diseñadores

"Creadores, la pasión hecha obra", es una serie web que recorre las casas, los estudios y el entorno íntimo de artistas y diseñadores argentinos. En su tercera temporada, diez artistas de distintas disciplinas cuentan cómo es su relación con el arte, cómo llevan adelante sus procesos creativos y cuáles son sus fuentes de inspiración. Lejos de abordar el arte como algo "divino", los protagonistas resaltan la importancia del trabajo constante detrás de cada creación, y los desafíos de reinventar la creatividad cada día.

En esta nueva temporada, que ya puede verse online, participan los artistas visuales Edgardo Giménez, Viviana Blanco, Pablo La Padula, Gabriel Baggio, Mariano Giraud y Rocío Coppola ; la ilustradora María Luque; el diseñador gráfico Fabián Muggeri, Mercedes Castro Corbat, comparte sus diseños en joyería contemporánea, y Guillermina Baiguera, su exquisito arte del bordado.

En episodios cortos, de no más de siete minutos, logra condensar esos mundos íntimos con la característica particular de la ausencia de un narrador o intermediario, lo que busca generar un vínculo directo entre el público y el artista.

Susana Parejas, guionista y productora del ciclo, habló con PERFIL sobre el proyecto y contó cuáles fueron sus motivaciones para ponerlo en marcha. “Quería hacer un programa que captara un vínculo entre quien cuente algo, el artista, y quien lo ve. Por eso no hay un narrador, ni un presentador. Se trata de una cosa íntima, de ver qué le pasa al artista, de dónde viene, cómo empezaron en el arte”, cuenta a este portal.

“La serie es aspiracional y busca que cada quien, haga lo que haga, encuentre ese placer de crear y hacer algo que te gusta”, asegura la periodista. Detrás de Creadores, hay una intención de que las personas descubran qué hay detrás de una obra, y desmitificar la creación como algo divino. “Hay mucho trabajo, son como obreros del arte”, resume Parejas.

Desde la mirada de los creadores, la serie sigue el viaje de las obras en museos, galerías y ferias, mediante una visión integral del camino que emprenden desde la creación hasta la exposición de sus trabajos.Fue filmado en locaciones como el Museo Sívori, el MALBA, MUNTREF, el Centro Cultural Conti en Buenos Aires; el MAT, en Tigre; el MAR de Mar del Plata; también en galerías privadas y ferias internacionales como la LOOT: MAD about Jewelry, en el Museum Of Arts and Design, en Nueva York.

Los bordados de Guillermina Baiguera. Foto: Creadores.

En algunos capítulos, cuenta la guionista, siguieron a los artistas durante un año para lograr llegar a reflejar su cotidianeidad. “Vamos muchas veces a grabar, eso genera también una relación de confianza con los artistas”, dice. La selección de los protagonistas tiene un criterio fundamental: no son artistas mediáticos, quienes ya pueden tener difusión en otros medios. “Son artistas muy conocidos en su ámbito pero que no son populares fuera de ese círculo. Eso me parecía importante, para que puedan llegar a otro público”, agrega Parejas.

Obra de la ilustradora María Luque. Foto: Creadores.

Las tres temporadas de "Creadores, la pasión hecha obra" fueron declaradas de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y están realizadas con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo. La serie también fue declarada de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación. En creadoresba.com, además de los episodios, se puede acceder a la biografía de cada artista y al registro fotográfico de las grabaciones, a cargo del fotógrafo y realizador de la serie Marcelo Cugliari.

El vínculo buscado entre artista y espectador, considera la productora, finalmente se logró. “Muchas veces en los comentarios de YouTube la gente le escribe directamente al artista. Eso me pone contenta, es lo que quería. Cuando dicen que los libros son como hijos, bueno, yo siento que esta serie es como un hijo para mí: la quiero y la cuido”, concluye su creadora.

