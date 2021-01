Apple lidera baja de tecnológicas con peor caída desde octubre

Jeran Wittenstein

Apple Inc. lideró la baja de las acciones de las principales compañías de tecnología en el primer día de negociación del año, sufriendo su peor caída en más de dos meses en medio de una venta masiva en el mercado.

Las acciones del fabricante de iPhone cayeron hasta 4,5% el lunes, en camino a su mayor pérdida desde el 31 de octubre. Las acciones de Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. y Facebook Inc. cayeron al menos 2,6%, en comparación con una caída de 2,5% en el índice S&P 500.

El mercado de valores de EE.UU. cayó el lunes después de finalizar 2020 en un máximo histórico. Las acciones tecnológicas de alta capitalización, incluidas Apple y Amazon, que estuvieron entre las con mejor desempeño el año pasado, se vieron particularmente afectadas por la venta masiva, impulsada por la preocupación de que un aumento en los casos de coronavirus podría obstaculizar la incipiente recuperación económica.

Apple fue la acción con mejor desempeño del grupo en 2020 después de que un creciente optimismo sobre las ventas de dispositivos y servicios ayudó a impulsar un alza en diciembre que cimentó su liderazgo sobre Amazon con un aumento de 81%. Amazon terminó el año con una ganancia de 76%.