Celebrar Juegos Olímpicos es irresponsable, dice miembro del COI

Seguir adelante con los Juegos Olímpicos de Tokio este verano sería “desconsiderado e irresponsable”, según la jugadora canadiense de hockey sobre hielo, que forma parte del Comité Olímpico Internacional, Hayley Wickenheiser.

En las declaraciones más directas de un miembro del COI, Wickenheiser dijo en su cuenta de Twitter que los juegos no debían celebrarse.

“Los atletas no pueden entrenar”, dijo. “Los asistentes no pueden planificar el viaje. Los patrocinadores y los vendedores no pueden comercializar con ningún grado de sensibilidad”.

Wickenheiser forma parte del comité de atletas del COI y es ex miembro de su comité médico. Sus comentarios se conocen solo horas después de que la junta ejecutiva del COI, de la que no forma parte, dijera que seguía comprometida a celebrar los Juegos de Verano 2020 del 24 de julio al 9 de agosto.

No obstante, el tono del COI en torno al evento está cambiando. Después de semanas de negarse a considerar la idea de un trastorno a los juegos, la junta ejecutiva suavizó significativamente su tono el martes. Reconoció una “situación sin precedentes” y que está “cambiando día a día”.

La planificación de los Juegos de Tokio lleva en preparación 10 años. Los juegos tienen un presupuesto directo de casi US$6.000 millones, y se espera que asistan unos 11.000 atletas y 600.000 espectadores.

Wickenheiser participó en cinco Juegos de Invierno como atleta, y ganó medallas de oro en 2002, 2006, 2010 y 2014, y de plata en 1998. También compitió en los Juegos de Verano del 2000 en softbol.

“Solo puedo imaginar y tratar de empatizar con la ansiedad y la angustia que sienten los atletas en este momento”, dijo. “La incertidumbre de no saber dónde se va a entrenar mañana, ya que las instalaciones cierran y los eventos de calificación se cancelan en todo el mundo; sería terrible si estuvieras entrenando toda tu vida para esto”.