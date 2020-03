Departamento de Estado de EEUU prohibirá viajes al extranjero

Nick Wadhams

El Departamento de Estado de Estados Unidos se prepara para elevar su alerta de viaje a Nivel 4 para todo el mundo, una medida sin precedentes que pretende impedir que los estadounidenses viajen al extranjero mientras la administración Trump intenta controlar el brote de coronavirus, según una persona con conocimiento del asunto.

El Nivel 4 es el aviso más alto en el sistema de alerta de viaje del Departamento de Estado y, esencialmente, prohíbe a los estadounidenses viajar al extranjero. Normalmente esta medida está reservada para países en estado de guerra, como Yemen y Somalia.

Después de semanas de restar importancia a la amenaza del coronavirus, el presidente Donald Trump impuso medidas más estrictas en un intento por contener la propagación del virus. Los brotes han afectado a la mayor parte de Europa, y la enfermedad se está propagando intensamente en España, Italia e Irán. La industria de las aerolíneas y los cruceros ha reducido drásticamente sus operaciones.

Cuando se le preguntó el jueves sobre la advertencia de viaje en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que hablaría con el Departamento de Estado sobre la medida “después” y que no podía decir más “porque aún no he tenido la reunión”.

La semana pasada, Trump prohibió a los ciudadanos de casi todos los países europeos ingresar a EE.UU., y el Departamento de Estado elevó la alerta de viaje a Nivel 3.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de una alerta de viaje más alta, lo que fue informado anteriormente por el medio Político.