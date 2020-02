En el próspero mundo de los pagos, el tamaño importa

Helene Fouquet

La adquisición de Ingenico Group SA por parte de Worldline SA por una suma de 7.800 millones de euros (US$8.600 millones) creará un gigante de pagos en Europa, pero puede que el coloso francés resultante no sea lo suficientemente grande como para enfrentarse a nivel mundial a la significativa y rápida competencia estadounidense.

Empresas tecnológicas de billones de dólares como Apple Inc. y Amazon.com Inc. están expandiendo rápidamente sus productos de pago en todo el mundo, y Apple Pay ya ha eclipsado la solución de pago móvil que ofrece Nets A/S, con sede en Copenhague. Paypal Inc. anunció ingresos de US$17.800 millones el año pasado, y Fiserv Inc., que adquirió First Data Corp. en el mismo período, genera aproximadamente US$15.300 millones en ingresos.

Worldline anticipa que la adquisición más reciente, el mayor acuerdo del año hasta la fecha en Europa, lo ayudará a generar ingresos anuales de alrededor de 5.300 millones de euros. Y, con la compra de Ingenico, también adquiere una empresa que durante años ha tenido problemas para avanzar desde la captura de operaciones en nombre de las compañías de tarjetas de crédito en tiendas hacia áreas como las compras por internet.

El responsable ejecutivo de Worldline, Gilles Grapinet, dice que hay más acuerdos que considerar.

“Sin duda las adquisiciones nos permiten adquirir nuevas soluciones innovadoras y talento para fortalecer nuestras actividades, y también refuerzan significativamente nuestra posición en innovación”, dijo a Bloomberg, y agregó que la compañía planeaba seguir siendo “una fuerza impulsora” detrás de la consolidación de la industria en el continente .

La industria de pagos mundiales podría mover unos US$2,7 billones al año en ingresos para 2023, según un análisis de McKinsey, y se reparte entre aquellos que ayudan a conectar a consumidores, comerciantes y bancos. Worldline ya es un líder europeo en muchas de esas áreas. La fusión de Ingenico también la impulsará por delante de la alemana Wirecard AG en cuanto a valor de mercado, solo detrás de Adyen AG,de Holanda.

La cotización de Worldline ha ganado alrededor del 10% en lo que va de año, y alrededor del 36% en los últimos 12 meses. La presencia de una firma europea de pagos considerable y en crecimiento entre los gigantes de Estados Unidos ayudará a acelerar la consolidación en curso en el continente, dijo Martina Weimert, socia en la práctica de servicios financieros de Oliver Wyman.

Pero Jonathan Simnett, director de la firma asesora de fusiones y adquisiciones tecnológicas Hampleton Partners, describió el acuerdo de Ingenico por Worldline como una estrategia “defensiva”.

“Seguirán bajo presión a medida que los hábitos de compra continúen cambiando y más transacciones se trasladen a internet”, dijo. “Deben moverse muy rápido para mantenerse relevantes”.