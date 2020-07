Estados Unidos podría tener la vacuna contra el coronavirus a fin del 2020

Cristin Flanagan

La primera vacuna contra el covid-19 podría estar disponible en Estados Unidos a fines de este año, según proyectan analistas de Goldman Sachs.

La posibilidad de que Moderna Inc. presente a los reguladores de EE.UU. resultados parciales de un ensayo de 30.000 pacientes que comenzará el 27 de julio está infravalorada, dijeron analistas encabezados por Salveen Richter. Según Goldman, las posibilidades de éxito en 2020 se ven incrementadas por otros cuatro programas de vacunas cuyo ingreso a la fase final de investigación de pruebas está previsto para este verano boreal.

Los desarrolladores de esas vacunas experimentales que comenzarían las pruebas a gran escala este verano son Pfizer Inc. en asociación con BioNtech SE; AstraZeneca Plc con la Universidad de Oxford; Inovio Pharmaceuticals Inc.; y Sinovac Biotech Ltd.

La rapidez con que una vacuna podría obtener la aprobación regulatoria ha sido objeto de mucho debate en Wall Street, especialmente porque los analistas están evaluando las implicaciones políticas si una de ellas estuviera lista antes de las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. Los intentos rusos por acceder ilegalmente a centros de investigación internacionales que están desarrollando vacunas contra el covid-19 amenazan con enturbiar aún más esa carrera.

Es posible que las vacunas basadas en ARN de Moderna y Pfizer sean las primeras en pasar las barreras regulatorias, además, parecen ser las más prometedoras para un amplio uso en una población más amplia, escribió Richter en una nota a clientes de Goldman. En tanto, las vacunas derivadas de virus manipulados conocidos como vectores adenovirales, como las de AstraZeneca y CanSino Biologics, tienen más probabilidades de funcionar solo en grupos específicos, dijo.

No obstante, con casi 8.000 millones de personas en todo el planeta, “se necesitarán varias vacunas contra el covid-19 para tratar a la población mundial”, señala Goldman.