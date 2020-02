Google se enfrenta a investigación de la Unión Europea por datos de ubicación

Stephanie Bodoni

Google se enfrenta a otra investigación de la Unión Europea por la posibilidad de que el procesamiento de datos de ubicación del usuario por la compañía pueda violar las estrictas reglas de privacidad del bloque.

“Las cuestiones planteadas están relacionadas con la legalidad del procesamiento de Google de los datos de ubicación y la transparencia que rodea ese procesamiento”, dijo la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en un comunicado el martes.

La investigación se suma a otras más de 20 por parte de la autoridad irlandesa a grandes empresas tecnológicas, entre ellas Facebook Inc., Twitter Inc. y Apple Inc. Los dos casos más avanzados están relacionados con la transparencia de WhatsApp sobre el intercambio de datos con Facebook y su grupo más amplio de empresas, y una investigación a Twitter tras una infracción informada al regulador en enero de 2018, dijo Helen Dixon, jefa de privacidad de Irlanda, en una entrevista en noviembre.

La investigación más reciente a Google, propiedad de Alphabet Inc., se suma a una serie de quejas de asociaciones de consumidores en 2018, que acusaban a la compañía de recabar datos que pueden revelar mucho más sobre los usuarios que únicamente su ubicación, como sus inclinaciones políticas u orientación sexual.

El regulador irlandés inició el año pasado otra investigación sobre Google y cómo el gigante de las búsquedas procesa los datos de los usuarios en las transacciones publicitarias. El organismo está tratando de determinar si las prácticas de Google son coherentes con las estrictas leyes de privacidad de la UE, que exigen transparencia y minimización de la recopilación de datos. Esa investigación continúa, a pesar de que Google anunció cambios en su tecnología publicitaria para proteger mejor la privacidad de las personas.

La autoridad irlandesa también abrió el martes una investigación por separado sobre la popular aplicación de citas Tinder. Las nuevas normas de la UE, vigentes en todo el bloque desde mayo de 2018, han aumentado la presión sobre las empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook, que a menudo se han enfrentado al escrutinio de los reguladores europeos por las deficiencias en privacidad. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE, o GDPR, otorga a los reguladores de la UE por primera vez los mismos poderes para amonestar y multar a los infractores con hasta el 4% de las ventas anuales mundiales.

CP