Grandes tecnológicas combaten juntas información falsa de virus

Mark Gurman

Facebook Inc, Google, de Alphabet Inc., Microsoft Corp., Twitter Inc. y Reddit han dicho que van a trabajar juntas para proporcionar información verídica sobre el coronavirus y la enfermedad del Covid-19.

“Estamos ayudando a millones de personas a mantenerse conectadas, al mismo tiempo que combatimos conjuntamente el fraude y la información falsa sobre el virus, elevamos el contenido de expertos en nuestras plataformas y compartimos actualizaciones esenciales en coordinación con las agencias de salud gubernamentales de todo el mundo”, según un comunicado conjunto de las compañías emitido el lunes.

LinkedIn, de Microsoft, y YouTube, de Google, también forman parte del grupo.

Los gigantes de la tecnología y las redes sociales dijeron que otras compañías son bienvenidas a sumarse a las medidas. La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca también dijo el lunes que “ha convocado y continuará convocando una serie de reuniones con diferentes grupos de compañías tecnológicas estadounidenses y asociaciones industriales como parte de nuestra respuesta a COVID- 19 en todos Estados Unidos”.

Algunas de las compañías, entre ellas Facebook y YouTube, se habían comprometido a combatir la información falsa antes del anuncio del lunes.