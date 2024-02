Christine Lagarde advirtió sobre los riesgos de apresurar el recorte de tasas

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió de los riesgos de apresurarse en recortar las tasas de interés a medida que el aumento de los salarios se convierte en un factor cada vez más importante de la inflación.

Lagarde dijo el jueves al Parlamento Europeo que si bien la desinflación continuará gradualmente en 2024, los riesgos persisten y las autoridades necesitan más garantías de que los aumentos de precios van de regreso a la meta del 2%.

La palabra de Christine Legarde sobre las tasas de interés

“Lo último que me gustaría ver es que tomemos una decisión apresurada que cause un nuevo incremento de la inflación y tengamos que tomar más medidas”, dijo. “Aún no tenemos suficiente evidencia para tener el nivel de confianza de que vamos a alcanzar nuestro objetivo de mediano plazo del 2% y que lo alcanzaremos de manera sostenible”.

Los comentarios se producen mientras varios de los principales bancos centrales del mundo debaten cuándo pueden comenzar con seguridad a revertir los aumentos de tasas que implementaron para poner freno a la inflación, sin reavivar nuevamente los precios.

Los encargados de la política monetaria en Fráncfort parecen divididos entre realizar un recorte inicial en abril o junio, aunque la mayoría ha respaldado públicamente la fecha posterior, ya que quieren tener más claridad sobre la evolución de los salarios y las ganancias corporativas en la eurozona.

Tras los comentarios de Lagarde, los mercados monetarios aumentaron las apuestas sobre el alcance de los recortes de tasas para favorecer firmemente cinco recortes de un cuarto de punto este año en lugar de cuatro, y proyectan el primero para junio.

Lagarde destacó los salarios como “un catalizador cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres”.

Pero si bien la herramienta de seguimiento de los salarios futuros del BCE continúa señalando fuertes presiones, hay indicios de cierta estabilización en el último trimestre de 2023, señaló.

“Las presiones salariales para 2024 dependen particularmente del resultado de las rondas de negociación en curso o futuras que afectarán a una gran parte de los empleados de la eurozona” durante los próximos meses, aseveró Lagarde.

La contribución de las ganancias corporativas a la inflación continuó disminuyendo, dijo y sugirió que los aumentos salariales “están amortiguados al menos en parte por los márgenes de ganancia”.

Muchos banqueros del BCE prevén que la inflación disminuirá más rápidamente de lo que sugieren actualmente las proyecciones de la autoridad monetaria y que la cifra general se habría desplomado en 2023, aunque el progreso en lo que va de año ha sido menor que lo esperado.

“La inflación subyacente —excluyendo energía y alimentos— está disminuyendo gradualmente, pero su componente de servicios ha mostrado signos de persistencia”, dijo Lagarde.

La economía de la eurozona se amesetó

Mientras tanto, la economía evitó por poco caer en una recesión en el segundo semestre de 2023: los datos de Eurostat publicados el miércoles mostraron que la eurozona se estancó en el cuarto trimestre después de que la producción cayera un 0,1% durante el período anterior.

Los nuevos pronósticos que la Unión Europea publicó el jueves sugirieron que el bloque está entrando en 2024 sobre una base más débil de lo esperado anteriormente y predijo un crecimiento de sólo el 0,8%.

“Los datos entrantes siguen indicando una actividad moderada en el corto plazo”, dijo Lagarde. “Sin embargo, algunos indicadores de encuestas prospectivas apuntan a una recuperación en el próximo año”.

Traducido por Paulina Steffens.