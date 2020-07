Cuáles son los medicamentos y vacunas que podrían terminar con la pandemia

Cristin Flanagan, Riley Griffin y Robert Langreth

El impulso global para desarrollar vacunas contra el coronavirus se está acelerando, y compañías en Estados Unidos, Europa y China informan positivos avances en los ensayos de sus vacunas.

Una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca Plc se unió a las vacunas de Moderna Inc. y una asociación de Pfizer Inc. y BioNTech SE para mostrar respuestas inmunes favorables. CanSino Biologics recibió autorización para un uso limitado de su vacuna entre militares chinos. El Gobierno de EE.UU. está trabajando con varios laboratorios farmacéuticos bajo su programa “Operation Warp Speed”, con el objetivo de lograr contar con vacunas para fin de año. Desde el Reino Unido hasta Japón, países de todo el mundo también están buscando acuerdos para asegurar su abastecimiento.

Mientras tanto, un medicamento antiinflamatorio de bajo costo y ampliamente utilizado se ha convertido en el primer tratamiento contra el covid-19 en mostrar resultados que pueden salvar vidas. En un estudio de la Universidad de Oxford, la dexametasona redujo las muertes entre pacientes enfermos en estado grave, incluso cuando fallaron los medicamentos antipalúdicos promocionados por el presidente Donald Trump.

Existen más de 160 vacunas en desarrollo y cerca de igual cantidad de medicamentos en evaluación, pero no todos los programas experimentales se incluyen aquí. El rastreador agregará otras nuevas vacunas y medicamentos a medida que inicien o avancen en la fase de ensayos, obtengan un importante respaldo o demuestren ser prometedores. Casi todos estos esfuerzos se encuentran en las fases preliminares, lo que significa que aún es difícil de alcanzar el “gold standard” (estándar de oro) de los datos, esto es, ensayos clínicos con placebo “ciego” y grupos de control. En momentos en que hay reglas más flexibles y un deseo de obtener rápidamente soluciones para el mercado, es importante echar un vistazo escéptico a datos que son demasiado buenos para ser verdad.

Vacunas

Las vacunas otorgan cierto nivel de inmunidad a amplios sectores de la población y se consideran cruciales para poner fin a la pandemia. También tardan más en desarrollarse, en parte, porque se debe demostrar que son extremadamente seguras, ya que se administran a personas sanas. Si bien algunos investigadores dicen que una vacuna podría estar lista para fin de año, otros dicen que podría tomar mucho más tiempo.

COMPAÑÍA: Universidad de Oxford, AstraZeneca Plc

NOMBRE: ChAdOx1 nCov-19

ACTUALIZADO RECIENTEMENTE: Fase 3. La vacuna está hecha a partir de un virus inofensivo que ha sido alterado para producir la proteína espiga de la superficie del SARS-CoV-2.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Con ensayos en humanos en curso, el Gobierno de EE.UU. ha comprometido hasta US$1.200 millones, y la compañía planea producir hasta 30 millones de dosis disponibles en el Reino Unido para septiembre. Otros grupos están tomando medidas para garantizar su disponibilidad en otros lugares. La vacuna aumentó los niveles tanto de anticuerpos neutralizantes protectores como de células T inmunes que atacan al virus, según los resultados de un estudio preliminar publicado en la revista médica The Lancet el 20 de julio.

COMPAÑÍA: Moderna Inc.

NOMBRE: mRNA-1273

AVANCE: Fase 2. La ARNm-1273, de Moderna, utiliza ARN mensajero para estimular al cuerpo a producir una proteína clave a partir del virus, creando una respuesta inmune.

ÚLTIMAS NOTICIAS: La vacuna de Moderna produjo anticuerpos contra el coronavirus en todos los pacientes sometidos a prueba en un ensayo preliminar para determinar su seguridad. La compañía espera comenzar una prueba de fase 3 el 27 de julio.

COMPAÑÍA: CanSino Biologics Inc.

NOMBRE: Ad5-nCoV

ACTUALIZADO RECIENTEMENTE: Fase 2. La vacuna de CanSino se desarrolló en conjunto con el ejército de China y está genéticamente modificada con un virus mutante de replicación defectuosa.

ÚLTIMAS NOTICIAS: La vacuna de CanSino recibió una autorización especial para ser utilizada por el Ejército de China después de que un estudio mostrara que generaba una respuesta inmune. Se publicaron datos adicionales en la revista médica The Lancet el 20 de julio, que demostraban que la vacuna indujo una respuesta inmune en un ensayo clínico de etapa intermedia. El presidente Xi Jinping dice que el país pondrá a disposición cualquier vacuna como un bien público mundial.

COMPAÑÍA: BioNTech SE, Pfizer Inc.

NOMBRE: Varios candidatos

ACTUALIZADO RECIENTEMENTE: Fase 2. BNT162, de BioNTech, es otra plataforma para vacunas de ARN mensajero que la compañía alemana está desarrollando con Pfizer. En China, BioNTech está desarrollando vacunas de forma conjunta con Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Una de las vacunas experimentales de las compañías ha mostrado prometedoras respuestas de anticuerpos. Es posible que ya en julio se inicien ensayos adicionales en hasta 30.000 personas. La vacuna experimental desencadenó una respuesta de anticuerpos, informó BioNTech el 20 de julio, haciéndose eco de resultados anteriores de una prueba en EE.UU. El Reino Unido ha llegado a un acuerdo para asegurar el abastecimiento de la vacuna.

COMPAÑÍA: Sinovac Biotech Ltd

NOMBRE: No tiene nombre aún

AVANCE: Fase 3. La vacuna usa virus inactivado, que puede ayudar al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra el patógeno sin riesgo de contagio.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Sinovac ha comenzado ensayos en humanos en China. La compañía dice que su vacuna experimental puede neutralizar diferentes cepas del virus.

COMPAÑÍA: China National Biotec Group Co., Beijing Institute of Biological Products

NOMBRE: No tiene nombre aún

AVANCE: Fase 3. La vacuna usa virus inactivado, que puede ayudar al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra el patógeno sin riesgo de contagio.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Con los ensayos de fase 2 completos, una vacuna podría estar disponible a fines de este año, según un informe oficial publicado en mayo.

COMPAÑÍA: Novavax Inc.

NOMBRE: NVX-CoV2373

AVANCE: Fase 2. La vacuna de Novavax apunta a crear anticuerpos que bloquean una proteína “espiga” que el virus usa para infectar a su huésped.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Novavax recibió US$1.600 millones del Gobierno de EE.UU. mientras se prepara para un estudio de fase final ya este otoño.

COMPAÑÍA: Johnson & Johnson

NOMBRE: No tiene nombre aún

ACTUALIZADO RECIENTEMENTE: Preclínico. J&J está trabajando en una vacuna sin nombre basada en adenovirus, así como en dos refuerzos.

ÚLTIMAS NOTICIAS: J&J aceleró los planes para estudios en humanos y apunta a fabricar hasta 1.000 millones de dosis para fines de 2021. La compañía administrará una dosis a sus primeros pacientes el 22 de julio. J&J señaló que su vacuna podría estar lista para uso de emergencia en enero, y recibió US$456 millones de EE.UU. Está en conversaciones con varios países y una fundación benéfica para determinar cuántas de sus vacunas se necesitarán y cómo se determinará el precio.

COMPAÑÍA: Sanofi, GlaxoSmithKline Plc

NOMBRE: No tiene nombre aún

AVANCE: Preclínico. Sanofi está trabajando en una vacuna que utiliza tecnología ya empleada en una de sus vacunas contra la gripe, lo que podría acelerar el desarrollo y la producción.

ÚLTIMAS NOTICIAS: La francesa Sanofi se asoció con la británica Glaxo en un proyecto respaldado por fondos estadounidenses. Las compañías planean comenzar los ensayos en humanos en el segundo semestre de este año. Sanofi también está desarrollando una vacuna de ARNm con Translate Bio.

COMPAÑÍA: Inovio Pharmaceuticals Inc.

NOMBRE: INO-4800

AVANCE: Fase 1. La vacuna experimental de Inovio utiliza ADN para activar el sistema inmunitario del paciente.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Inovio dice que un ensayo preliminar mostró respuestas inmunes positivas, pero los inversionistas se quejaron por la falta de detalles.

COMPAÑÍA: Merck & Co.

NOMBRE: No tiene nombre aún

AVANCE: Preclínico. Las dos vacunas experimentales de Merck emplean la tecnología existente detrás de su vacuna contra el virus del ébola y una plataforma de vectores de virus del sarampión descubierta por el Instituto Pasteur, respectivamente.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Merck se asoció con investigadores expertos en SIDA para desarrollar una vacuna utilizando tecnología ya empleada en su vacuna contra el virus del ébola. La compañía también acordó adquirir la firma de biotecnología Themis, obteniendo una vacuna experimental que utiliza una plataforma de vectores de virus del sarampión ya existente.

COMPAÑÍA: Imperial College London

NOMBRE: No tiene nombre aún

AVANCE: Fase 1. Cuando se inyecta, la vacuna experimental de ARN entrega instrucciones genéticas a las células musculares para producir la proteína “espiga” en la superficie del coronavirus.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Los investigadores recibieron fondos del Reino Unido y comenzaron los ensayos en humanos.

Antivirales

Los medicamentos antivirales funcionan evitando que el virus se replique o infecte las células. Pueden incluir desde terapias biotecnológicas complejas hasta genéricos más antiguos. Otros ejemplos de antivirales incluyen muchos medicamentos contra el VIH, tratamientos para la hepatitis C y el tratamiento de la influenza Tamiflu.

COMPAÑÍA: Gilead Sciences Inc.

MEDICAMENTO: Remdesivir

AVANCE: Autorizado. El remdesivir apunta al material genético llamado ARN y apunta a detener la replicación del SARS-CoV-2. Probado sin éxito como medicamento contra el ébola, es complejo de fabricar y por ahora tiene que administrarse por vía intravenosa.

ÚLTIMAS NOTICIAS: La FDA emitió una autorización de uso de emergencia después de que los primeros resultados del estudio mostraran que el remdesivir aceleró las recuperaciones de los pacientes. Más recientemente, la compañía señaló que el remdesivir puede tener un beneficio en la mortalidad. Si bien otros ensayos han mostrado resultados mixtos, los gobiernos están intensificando los esfuerzos para asegurar el medicamento.

COMPAÑÍA: AstraZeneca Plc, Eli Lilly & Co., Regeneron Pharmaceuticals Inc., GlaxoSmithKline Plc, Vir Biotechnology Inc. y otras

MEDICAMENTO: Anticuerpos contra el covid-19

AVANCE: Preclínico. Los anticuerpos descubiertos por los fabricantes de medicamentos pueden imitar una respuesta del sistema inmunitario al virus, por ejemplo, bloqueando la llamada proteína espiga que el coronavirus usa para infectar células humanas.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Varias compañías han comenzado ensayos en humanos de tratamientos con anticuerpos, y otras se apresuran para iniciar los suyos a fines del verano.

COMPAÑÍA: Merck & Co.

MEDICAMENTO: EIDD-2801

AVANCE: Preclínico. El medicamento antiviral descubierto en la Universidad de Emory inhibe la replicación de múltiples virus de ARN.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Estudios preclínicos revelaron que las mutaciones inducidas por el fármaco hacen que una serie de coronavirus cometan errores catastróficos cuando se replican. El director ejecutivo de Merck, Kenneth Frazier, dijo a Bloomberg que tiene el potencial de ser más fácil de usar que el remdesivir de Gilead.

COMPAÑÍA: Takeda Pharmaceutical Co.

MEDICAMENTO: Plasma convaleciente (TAK-888)

AVANCE: Preclínico. Takeda está investigando si el plasma sanguíneo de pacientes recuperados de covid-19, que puede contener anticuerpos contra la infección, podría usarse contra la enfermedad. Tratamientos similares han demostrado ser prometedores para tratar otras infecciones graves.

ÚLTIMAS NOTICIAS: El laboratorio farmacéutico japonés planea comenzar los ensayos clínicos en julio y podría solicitar la aprobación de un tratamiento en algunas regiones para fin de año. Los estudios estadounidenses se realizarán con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

COMPAÑÍA: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.

MEDICAMENTO: Favipiravir

AVANCE: Autorizado. El favipiravir es un medicamento contra la gripe que FujiFilm Holdings Corp. comercializa y vende como Avigan en Japón. El favipiravir también apunta al ARN viral para detener la propagación del virus.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Un estudio preliminar sobre el favipiravir reveló potenciales beneficios. Rusia ha enviado una versión a hospitales de todo el país.

COMPAÑÍA: Medicamentos genéricos desarrollados por Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mylan NV, Sanofi, Novartis AG, Bayer AG y otras

MEDICAMENTO: Hidroxicloroquina, cloroquina

AVANCE: Fase 3. La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos antipalúdicos que se han probado en otros brotes virales, generalmente sin éxito. Están disponibles como genéricos de menor costo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: La hidroxicloroquina, que fue promocionada por el presidente Donald Trump, ha sufrido una serie de fallas en los ensayos. La FDA retiró su autorización en EE.UU. para su uso contra el virus.

Terapias indirectas

Estas terapias no tratan ni previenen directamente el virus, pero pueden ayudar a los pacientes que se han enfermado mitigando los efectos de la enfermedad, como la dificultad para respirar o las respuestas inflamatorias graves. Dichos tratamientos, incluido un prometedor esteroide genérico, podrían ayudar a algunos de los pacientes hospitalizados más graves.

Medicamentos genéricos desarrollados por Mylan NV, Hikma Pharmaceuticals Plc y otras

MEDICAMENTO: Dexametasona

AVANCE: Fase 3. Este esteroide de bajo costo ya se usa ampliamente para tratar una serie de dolencias como reumatismo, asma y alergias. Se encuentra entre una serie de antiinflamatorios que se están estudiando para ayudar a los pacientes a hacer frente a una reacción grave del sistema inmunitario, a veces llamada tormenta de citoquinas.

ÚLTIMAS NOTICIAS: El medicamento, que tiene 60 años de antigüedad, redujo las muertes entre pacientes que necesitan asistencia respiratoria, según investigadores de la Universidad de Oxford.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Sanofi; Roche Holding AG

MEDICAMENTO: Kevzara; Actemra

AVANCE: Fase 2. Los medicamentos para la artritis reumatoide que apuntan a una vía conocida como interleucina-6, o IL-6, pueden afectar la inflamación. Estos medicamentos podrían ayudar a pacientes muy graves con covid-19 con dificultad respiratoria.

ÚLTIMAS NOTICIAS: Regeneron y Sanofi detuvieron un estudio en pacientes que necesitaban ventilación mecánica cuando quedó claro que Kevzara no funcionó mejor que el placebo. Mientras tanto, Actemra, de Roche, ha mostrado posibles beneficios en algunos pacientes.

Incyte Corp., Novartis AG; Eli Lilly & Co.

MEDICAMENTO: Jakafi; Baricitinib

AVANCE: Fase 3. Jakafi, o Jakavi como se le llama fuera de EE.UU., pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores JAK que atacan la inflamación y reprimen la proliferación celular. Baricitinib, comercializado por la marca Olumiant, también pertenece a la clase de drogas.

ÚLTIMAS NOTICIAS: En abril, Incyte y Novartis comenzaron un ensayo de Yakafi para abordar una posible reacción mortal a la enfermedad, en la que el sistema inmunológico de un paciente entra en una sobrecarga peligrosa. Lilly y los NIH están estudiando el baricitinib con remdesivir en pacientes hospitalizados. Un estudio patrocinado por Lilly en etapa tardía comenzó a inscribir a pacientes en junio para evaluar el barictinib por sí solo en dichos pacientes.

Kiniksa Pharmaceuticals, I-Mab, Humanigen, Roivant Sciences Inc., Sanofi