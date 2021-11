La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna anticovid india "Covaxin"

La Organización Mundial de la Salud concedió la autorización de uso de emergencia a una vacuna contra el covid-19 desarrollada conjuntamente por la agencia de investigación médica de India y el fabricante local Bharat Biotech International Ltd., poniendo fin a una espera de meses que se sumó a la controversia en torno a la vacuna de fabricación local.

La OMS aprobó el uso de la vacuna en personas mayores de 18 años con un esquema de dos dosis con cuatro semanas de distanciamiento entre ellas, según un comunicado emitido el miércoles. Covaxin se une a una serie de vacunas con aprobación de emergencias de la OMS de AstraZeneca Plc; la asociación de la china Sinopharm Group Co. con Sinovac Biotech Ltd.; Pfizer Inc. y BioNTech SE; Johnson y Johnson; y Moderna Inc.

La aprobación de la agencia en vísperas de Diwali, el festival más grande de India, es un respaldo bienvenido para el fabricante de Covaxin, Bharat Biotech International Ltd., así como un espaldarazo político para el primer ministro, Narendra Modi, cuyo Gobierno había promovido fuertemente la vacuna.

La compañía con sede en Hyderabad se ha visto afectada por muchos problemas desde que el año pasado se asoció con el consejo de investigación médica de India, financiado por el Estado, para desarrollar la vacuna. Covaxin ha sido criticada desde el principio. La vacuna obtuvo la aprobación de emergencia del regulador de medicamentos de la nación en enero antes de aprobar las pruebas clínicas de la etapa final, lo que generó dudas sobre ella y las primeras etapas de la campaña de inmunización de India.

Desde entonces, se han administrado más de 100 millones de dosis en toda India. Bharat Biotech dijo en julio que la vacuna tenía un 77,8% de efectividad en la prevención del covid sintomático, pero que los datos de la Fase 3 aún no habían sido revisados por pares. En el transcurso de su análisis, la OMS solicitó repetidamente a la empresa más información, retrasando su incorporación a la lista precalificada del organismo.

La directora general adjunta de Bharat Biotech, Suchitra Ella, dijo, en un comunicado, que la aprobación de la OMS era una “validación” del trabajo de la empresa, mientras que Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Relaciones Exteriores de India, dijo que “facilita los viajes a muchos ciudadanos indios y contribuye a la equidad de las vacunas”.