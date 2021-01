París invierte US$305 millones para que los Campos Elíseos sean más verdes

Feargus O'Sullivan

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dio luz verde a un cambio radical de la avenida más famosa de la capital francesa, los Campos Elíseos. Con su promesa de convertir la franja de 2,3 kilómetros desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo en un “jardín extraordinario”, el plan de US$305 millones de la ciudad, concebido por los arquitectos de PCA–Stream, reducirá aproximadamente a la mitad el espacio asignado a los automóviles, aumentará significativamente la cubierta arbórea del área y buscará fomentar más tiendas de pequeña escala a lo largo de los flancos de la avenida.

El proyecto, cuya finalización está prevista para 2030, tal vez llega tarde. Si bien la calle aún conserva en gran medida su etiqueta internacional como “la avenida más bella del mundo”, la reputación de los Campos Elíseos entre los parisinos ha sido negativa durante algún tiempo. A pesar de sus grandes edificios y espectaculares vistas, la avenida ha sido ampliamente criticada en Francia por la contaminación, la congestión, los altos costos y, gracias a la saturación de marcas y al intenso turismo, incluso la han tildado de “ringarde”, un término cuya mejor traducción probablemente sea “anticuada”.

El actual desinterés, por no hablar de desamor, de los lugareños frente a los Campos Elíseos no es secreto. Una encuesta de 2019 reveló que 30% de los parisinos no estaba de acuerdo con la etiqueta “más bella”, una proporción que aumentaba a medida que los encuestados vivían más cerca de la avenida, y 71% rechazaba la avenida tildándola de “turística”. Incluso la ciudad, en sus propuestas de renovación, reconoció que la avenida era conocida actualmente como un punto de encuentro para “grandes cadenas internacionales percibidas como antisépticas y poco distinguibles”.

La mayoría de las principales ciudades tienen una zona comercial poco interesante pero popular que cumple una función similar, como Times Square en Nueva York o Leidseplein en Ámsterdam. Sin embargo, un problema específico de los Campos Elíseos es que ya no está a la moda pero sigue siendo demasiado caro para ser realmente accesible. Aunque es un centro para marcas nacionales, como Louis Vuitton, las ofertas minoristas hacen que la avenida se parezca a un aeropuerto muy costoso. Las personas no vienen aquí solo para hacer compras, por supuesto, pero con el tráfico pesado de vehículos y las grandes extensiones de asfalto que irradia calor, tampoco es un lugar ideal para cafés.

Como resultado, los residentes se mantienen alejados. Las investigaciones de PCA-Stream sobre los flujos de personas en el área hallaron que, una vez que se descuenta a los que trabajan en negocios a lo largo de la calle, solo 15% de los peatones en los Campos Elíseos provienen de la Gran París. El deseo de convertir la avenida más en un monumento y menos en un centro comercial parece una señal prometedora.

El nuevo cambio de imagen no hará que la calle sea más moderna, pero sin duda convertirá la avenida en un lugar más agradable para pasar el rato. También estará en línea con otros proyectos que contemplan más zonas verdes y menos autos que ya se han llevado a cabo en otras partes de París. Las representaciones actuales (aún potencialmente susceptibles a una adaptación posterior) muestran que las aceras serán el doble de ancho, mientras que los carriles para automóviles se reducirán a cuatro.

Habrá amplias pistas para bicicletas de ambos lados, mientras que se muestra en los render (algo optimistas) que los autos se mezclan pacíficamente con los peatones, lo que sugiere que también se introducirá una reducción de velocidad que aún no ha sido anunciada. Este espacio peatonal contará con la sombra de una línea de árboles duplicada y el pavimento debajo se adaptará para crear una superficie que absorba mejor la lluvia.