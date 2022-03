Severstal es la primera firma rusa cuyo plazo para pagar la deuda ya venció

Severstal PJSC se convirtió en la primera empresa rusa a la que se le acabó el tiempo para pagar intereses de deuda en moneda extranjera desde que comenzó la guerra en Ucrania; esto, después de que Citigroup Inc. bloqueó la transacción. Ahora corre el riesgo de que sus acreedores pidan un default.

Aunque disponía de mucha liquidez, la siderúrgica no pudo pagar un cupón de bonos por US$12,6 millones dentro de un período de gracia de cinco días hábiles que finalizó el miércoles. Severstal dijo que está dispuesta a pagar, pero Citigroup, que actúa como banco corresponsal de la unidad que emite la deuda, está bloqueando el pago.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que Citigroup pidió a la empresa que consiguiera autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de poder enviar el efectivo. Pero ni la firma ni su accionista mayoritario están sancionados por EE.UU.

“Esta es una situación extraordinaria para nosotros”, dijo el director ejecutivo, Alexander Shevelev, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Continuamos las consultas con los socios y hacemos todo lo posible para garantizar que los tenedores de bonos reciban fondos de acuerdo con los términos de la emisión de bonos. Espero que pronto se resuelva esta injusticia y se respeten los derechos de los bonistas”.

Dos bonistas confirmaron el jueves que no habían recibido pagos.

Si bien la empresa en sí no aparece en ninguna lista de sanciones, el accionista mayoritario, Alexéi Mordashov está en las listas de sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido y, en esos lugares, las sanciones a personas generalmente se extienden a todas las empresas que poseen o controlan.

Sin embargo, dado que no está incluido en ninguna sanción de EE.UU., Severstal no solicitó de manera preventiva una autorización a la OFAC, según una persona familiarizada con el asunto. El miércoles, un portavoz del Tesoro de EE.UU. no pudo hacer comentarios sobre acuerdos con una empresa o persona que la nación no haya sancionado.

Los pagarés están denominados en dólares estadounidenses. Citibank N.A. New York es el banco corresponsal de la unidad con sede en Luxemburgo que emitió los pagarés, mientras que Citibank N.A., London Branch es el agente pagador y fideicomisario de los pagarés, indicó la compañía en un comunicado.

“Severstal tiene dos opciones: obtener una licencia de la OFAC para realizar pagos, y luego los cupones comenzarán a pasar nuevamente”, dijo Dmitri Dorofeev, gestor de cartera de Alfa-Capital Asset Management, un tenedor de bonos con sede en Moscú. “Si eso falla, habrá formalmente un default, más la creación de un comité de acreedores, la contratación de consultores y la comunicación con la empresa de reestructuración. Pero es un proceso largo”.

En caso de default, los cobros pendientes y operaciones internacionales de Severstal solo cubrirían el 16% de la deuda externa no garantizada de la empresa, según estimaciones de analistas de JPMorgan Chase & Co. divulgadas el 4 de marzo. Dado que las instalaciones de producción de Severstal están ubicadas en Rusia, los analistas dependían de los recibos de cuentas por cobrar de las ventas de exportación para calcular el valor de recuperación.

La deuda de US$800 millones, que paga una tasa anual de 3,15%, fue emitida por Steel Capital, unidad de Severstal con sede en Luxemburgo.