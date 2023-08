Chino Navarro: "Alberto todavía no habló, pero en algún momento va a hablar"

Fernando “Chino" Navarro participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que se refirió a la victoria del espacio de Javier Milei en las PASO. “Él ha elegido el marco electoral, y eso no es de nazi ni tampoco es de facho, si elige la vía democrática”, aseveró.

Así mismo, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, se refirió al peronismo. ”No hay correlato entre lo que hacemos y lo que decimos, cuando vuelva a haber correlato el electorado confiara en nosotros”, destacó Navarro en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Algunos analistas sostienen que el domingo se inició el fin del kirchnerismo. ¿Usted qué piensa?

—No sé si es el fin, pero me parece que hay un ciclo de la política que está agotado y no es solo un tema local. En Europa y en América, se ve que los partidos políticos tradicionales de los 80 para acá, han ido sufriendo rupturas o se han ido achicando en términos electorales. Han irrumpido expresiones nuevas y se da, creo que el disparador por lo menos en esta región, en la llegada de Trump en Estados Unidos, luego genera todo lo que ya conocemos, Bolsonaro, Boric, Petro, Castillo, etc. Que son dirigentes que emergen en el marco del cansancio de una población por partidos tradicionales que no dan respuesta. Y la elección del domingo pasado, si bien Javier Milei saca el 30%, es un tercio, no es una mayoría, no es Trump, no es Bolsonaro. No es que gana la elección siendo una mayoría, sino que es la primera minoría. Claramente hay un voto de bronca, de rechazo a nosotros, a Unión por la Patria, donde está el peronismo, el kirchnerismo, el cristinismo y otros partidos políticos, sectores sindicales, sociales, etc. Y también para Juntos por el Cambio, ha sido un cachetazo, una trompada a la política tradicional.

—¿Cuándo fue la última vez que lo vio al Presidente?

—Estuve con él el lunes.

—¿Cómo lo vio?

—Con bronca. Yo no estoy embroncado porque yo me la veía venir, veía que venía una piña importante pero bien. Él pensó en colocar a Sergio Massa como Ministro de Economía en las difíciles tareas que le toca, pensando en aportar ideas y junto con el resto del gabinete y dirigentes que no están en el gabinete y que son muy importantes. Ahora toca elaborar un plan de cara a octubre en términos electorales, pero nosotros priorizamos la gestión, nosotros tenemos que gobernar y pensar en los argentinos, nos hayan votado o no, nos quieran o no, tenemos que darle normalidad y certeza. Nosotros tenemos que trabajar en consolidar esta situación, en hacer más seguro a la Argentina. Que no se hace de un día para otro pero creo que el mejor aporte que este gobierno le puede hacer, más allá de la valoración individual de la Argentina, es que el 10 de diciembre dejemos el país más soberano posible a Massa, a Bullrich o a Milei. Después veremos qué hacen ellos, pero lo que no podemos es jugar con la vida de los argentinos. Tenemos que estar muy concentrados en la gestión y paralelamente, cuando arranquemos nuevamente la campaña de cara a octubre trabajar para pasar al balotaje porque es muy difícil que alguien gane en primera vuelta.

—Alberto Fernández todavía no habló públicamente, ¿cree que tiene que salir a decir algo?

—Convengamos que somos un país raro, que si habla, habla, y que si no habla, no habla. En el marco de esta situación a veces hay que ser prudentes y hay que evaluar los tiempos, no está mal pero bueno. Alberto todavía no hablo, pero en algún momento va a hablar y por supuesto contara con nosotros en ello. Comparto cien por cien lo que dijo Sergio Massa el domingo por la noche. Nosotros somos hombres de la democracia y la voz del pueblo es la voz de Dios. Es que nos gusta la democracia cuando ganamos y cuando perdemos también, hay que respetarla.

Fernando "Chino" Navarro en el Ciclo de Entrevista de la Escuela de Comunicación de Perfil

—¿El peronismo debería hacer una autocrítica?

—La irrupción en términos de ganar las PASO por parte de los libertarios afecta a Unión por la Patria y a Juntos por el Cambio. Ambos han perdido millones de votos respecto a las elecciones anteriores. Y me parece que tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros hablamos del derecho a una educación gratuita y que ellos lo quieren privatizar. Y la mayoría de los pibes que pueden votar a nuestra fuerza, incluso que votaron a Milei o a Juntos por el Cambio, todavía no terminaron el secundario. Hablamos de cosas que no tienen correlato con la realidad. Ahora hablamos de un Estado que existe, pero que funciona con muchos altos y bajos. Vas a la guardia del hospital y podes estar varias horas hasta que te atiendan, sin desmerecer el trabajo de muchos de los médicos y enfermeras que están en la guardia, pero son insuficientes o no funcionan como corresponde. Entonces hablamos de derechos y de escuelas con el promedio de clase en dos horas y media o tres de promedio por día. Con Néstor Kirchner, por un momento con Cristina, tu trabajo implicaba un salario digno, donde tenías posibilidad de tener un crédito, tenías posibilidad de mejorar. Entonces había un correlato entre lo que yo decía, lo que yo proponía y lo que a vos te pasaba.

—¿Fue la peor elección del peronismo?

—La peor elección, en términos numéricos sí. Creo que nunca tuvimos una elección tan baja. Yo siempre tengo el principio que a mayor cargo, mayor responsabilidad. Entonces, obviamente, las máximas autoridades del gobierno, desde el presidente, la vicepresidente, los ministros y quienes somos secretarios de Estado, tenemos una responsabilidad mayor. Uno puede poner sobre la mesa y es válido, aunque suene a excusa, que la herencia recibida por Macri fue gravísima y quizás fue un error no desnudarla, no blanquear el país que recibimos, más la pandemia, más situaciones como el conflicto de la guerra, la sequía, todo eso a nuestro gobierno lo fue debilitando y afectando. A pesar de eso tenemos un crecimiento industrial muy superior al gobierno de Macri, que no recibió la herencia que recibimos nosotros, no tuvo ni pandemia, ni guerra, ni sequía. Recuperamos casi el 60% o el 70% del trabajo industrial que el macrismo perdió y cerró, pero me parece que lo que más afectó nuestra relación con la sociedad fue nuestra falta de un discurso común. Políticamente, creo que no pusimos todo el empeño y la responsabilidad en buscar mecanismos de decisión, de resolución y posiciones comunes a temas que aquejan a todos los argentinos.

—¿Qué representa que Milei le haya quitado votos al peronismo?

—No, primero no es la primera vez, no es un fenómeno. En el 83, cuando Alfonsín gana la elección, gana porque tiene votos de los sectores históricamente peronistas. Yo fui fiscal en Fiorito y allí, donde vota mayoritariamente vecinos de la barriada, ganó Luder, pero ganó cómodo. Milei supo interpelar a los pibes adolescentes, a los pibes jóvenes, que ya hace un rato nosotros les hablamos de derechos, o les hablamos de cuestiones que los pibes no perciben, ni observan, o ni se imaginan.

—¿Pero son solo jóvenes?

—No, debe haber de todo, pero son jóvenes de hijos de familias que alguna vez fueron peronistas. Lo que pasa es que el peronismo es como una religión en Argentina, pero estoy seguro que muchos de ellos le preguntarán a sus amigos, a sus primos, quién fue Perón. Es más, cuántos pibes tenemos hoy que no conocen a Néstor Kirchner, pero no estamos hablando del siglo pasado. Hoy todo pasa, todo tiene otra velocidad. Creo que Milei lo supo interpretar y me parece un error enojarse con él o con sus votantes. Indudablemente eligieron un camino adecuado para castigarnos. No significa que yo comparta, no lo aplaudo. Con Milei no tengo muchos puntos de contacto, casi ninguno con sus posiciones, más allá que en el marco de la democracia él ha elegido el marco electoral, y eso no es de nazi ni tampoco es de facho, si elige la vía democrática.

—¿Cree que el peronismo se puede recuperar para la primera vuelta de octubre?

—Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Un dato muy positivo es que la sociedad haya elegido dirimir toda su bronca democráticamente, yendo a votar. Es una cantidad por ahí superior a lo que todos evaluaban. Hubo abstención, pero el voto en blanco no deja de ser una expresión de alguien que fue y que no votó a nadie pero que fue y voto. Tres puntos separan a Javier Milei de Patricia Bullrich y de Sergio Massa. Nosotros en octubre podemos ordenar nuestra gestión de gobierno, acomodando las cuestiones económicas. Hoy estamos en una elección muy crítica y compleja con el tema del dólar, el tema de la remarcación de precios, etc. Y si logramos acertar en el debate, que me parece que no es atacar y agraviar y descalificar, es mi opinión, hay otros que piensan que es por ahí una campaña de miedo o poner blanco sobre negro. Yo creo que lo que tendremos que hacer es tratar de empatizar y entender qué pasó para poder tener una campaña lo más honesta posible pero hablando del futuro.

—¿Se equivocó Cristina en la elección de los candidatos?

—Sergio Massa fue el candidato por pedido de los gobernadores y de gran parte del centro sindical. Ella avaló ese pedido y después todos acompañamos ese proceso. Inicialmente los candidatos de Cristina eran Wado de Pedro y Juan Manzúr, candidatos que más allá de la valoración personal que tengo de ellos, muchos sectores dudaban de su posibilidad de ser competitivos en términos electorales. Por eso le fueron a pedir tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernandez que Sergio Massa era la persona indicada. Todos avalamos la decisión, yo no leí una sola voz de alguien que hubiese dicho que no le gustaba. Quizás lo mejor hubiese sido, pero estoy hablando algo contrafáctico porque no ocurrió, haber podido ir a unas PASO con la posibilidad de debatir qué país queríamos.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas de estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Yo fui periodista de joven y la profesión que ustedes eligieron es muy importante. Traten de ser siempre fieles a sus valores. Porque en el periodismo hay muy buenos profesionales. Sigan su ejemplo.

Por Gabriel Zorrilla, Pablo Regini y Pablo Cabrera

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil