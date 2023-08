Fernando “Chino” Navarro, funcionario nacional, sostuvo que los resultados de La Libertad Avanza no lo sorprendieron. Además, aseguró que el oficialismo es el más castigado por ser gobierno, pero que JxC también sufrió una gran derrota. “Este es un momento de probarnos todos como dirigentes”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Pudiste dormir anoche?

Sí, yo siempre duermo bien después de la votación.

¿Te levantaste con peor ánimo que el domingo?

No, porque uno tiene varios planos en el interior del cerebro. Yo hace rato que venía planteando en reuniones pequeñas del espacio que participo y con amigos, que era un fin de ciclo de una manera de hacer política que está muy lejos de las expectativas y necesidades de nuestro pueblo.

Milei sorprendió, Bullrich ganó la interna y el peronismo quedó relegado al tercer lugar

Después, uno en la racionalidad y el día a día, en lo que hace, trata de ir torciendo eso que percibe, que le dicen los instintos, la calle y los compañeros.

Me imaginaba una piña muy fuerte. Además, tengo algunos amigos, uno de ellos Pablo Semán, que me lo venía anticipando hace meses. Martín Rodríguez también lo viene escribiendo. "Nacho" Rico, que es compañero del Evita, lo escribió hace cuatro años.

Estuve en un plenario en La Matanza ayudando a la "Colo" Cubría en la campaña, y la dinámica, el entusiasmo, el fervor de los compañeros todos los días recorriendo cada calle, cada cuadra y cada casa, te mete en otro clima.

Ganó Espinoza, pero "El Dipy" pegó fuerte en La Matanza y salió segundo

Cuando fui a Lomas salí noqueado, lo que me dijeron los compañeros me noqueó, y después consulté con tres o cuatro compañeros que respeto mucho del Movimiento Evita, y me anticiparon esto.

Después, cuando lo ves, por supuesto, te duele, porque no es lo mismo saber que te van a pegar a que te peguen, pero no me sorprendió en absoluto.

Javier Milei: "El FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos que es un ajuste fiscal más profundo"

¿Qué significan los diez puntos de diferencia entre Axel Kicillof y Sergio Massa?

Que hay toda una estructura partidaria que no es un tema de buenos o malos, de salvarse en términos individuales, sino que reacciona en defensa propia, y la estructura de los municipios para arriba prioriza la elección local.

Esto es "primero, yo; después el que viene, tercero yo y cuarto el que viene", y se van yendo hacia arriba elecciones donde los intendentes sacan mucho más que el gobernador y nuestros precandidatos a presidentes.

Lo de Axel también hay que ver la cantidad de votos de Massa más los de Grabois, que son muy parecidos a los de Axel. Lo que puede variar son los porcentajes o cómo se distribuye ese voto entre los candidatos a presidente y gobernador. Pero cuando no hay una cohesión o un proyecto que los integre a todos claramente, eso ocurre, y es lo que ha pasado.

PASO en la provincia de Buenos Aires: Kicillof ganó por tres puntos a JxC

¿Qué nos dice que Posse pierda en San Isidro, Malena Galmarini en Tigre, y Grindetti en Lanús?

En San Isidro puede ser que haya un cansancio, porque desde los setenta viene gobernando el abuelo de Macarena Posse. Puede que San Isidro haya decidido darse un cambio dentro de la misma fuerza política.

Tigre tiene otra lectura y diferentes características, porque siempre tuvo una historia muy fuerte el voto vecinal y creo que Zamora recurre a esa tradición histórica muy metida dentro de cada vecino y hace una elección casi vecinal, porque él mismo reconoce, y no está mal, que haya recurrido al voto de cada vecino.

Domingo olvidable para el matrimonio Massa-Galmarini: Malena cayó en Tigre ante Zamora

¿Hay un voto de “que se vayan todos”? ¿Lo que la sociedad votó es un voto castigo? ¿Y el voto de Milei, el que no fue y el voto bronca, representan a la mayoría del total de la población que se queja contra el status quo?

Yo lo vería al revés: si me lo planteás de arriba para abajo, sí. A mí no me sorprende el resultado porque creo que hay un castigo a la política en general. Primero cobramos quienes somos gobierno. El oficialismo que tenemos a cargo del Gobierno Nacional y las principales provincias somos quienes hemos sido más castigados por el electorado.

El otro derrotado de la jornada, por más que no lo quiera reconocer, es Juntos por el Cambio, que iban desfilando hacia la presidencia y un tercio de la sociedad, que no es poco, se expresó activamente votando a Milei, como un candidato que expresa todo lo contrario a lo que expresamos nosotros en Unión por la Patria, y también Juntos por el Cambio, aunque tengamos diversos discursos respecto a cómo resolver la crisis y afrontar la realidad.

Carlos Ruckauf: "Octubre va a ser muy distinto que ahora"

Después podemos pensar que muchos que no han ido a votar, comparado con el 2019 (entre el 8% y el 10% en las PASO), además de un porcentaje que nunca va a votar, podrían estar más cerca de Milei que de otra fuerza.

Pero, ese tercio potente, poderoso, que irrumpe en la historia argentina, es por ahora un cauce de un río que se ha desbordado, hay que ver si se desborda y forma otro cauce, o vuelve al suyo.

Ni siquiera lo digo pensando en octubre y noviembre, más allá que es nuestra responsabilidad hoy como dirigentes, militantes, como parte de un gobierno que tiene que garantizar la gobernabilidad hasta el 10 de diciembre, que tiene que buscar certezas y un día a día pensando en las necesidades de nuestro pueblo en general, empezando por los más humildes, pero también por el sector productivo, con un ojo en el dólar.

Sergio Massa rumbo a las Elecciones Generales: cómo podrá desdoblarse en candidato y ministro

No me animo a pronosticar si esto es una mayoría lo que expresa Milei. Lo que sí, es una irrupción que se anunciaba hace dos años, que se venía viendo hace mucho tiempo, entre líneas, que lo percibimos y que ayer se materializó como una trompada.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo se van a organizar de ahora en adelante? ¿Cómo van a reorganizar la campaña? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir después de la foto de la economía de hoy?

Esperemos que pase el día para tener una foto. Hoy nuestra prioridad es la Argentina.

Ayer hubo una expresión del pueblo, Massa lo dijo, nosotros somos respetuosos de la elección popular, el pueblo ha elegido. Más allá de esta trompada electoral, resolverlo en el marco de la paz, del derecho, de ir a votar, y quienes no fueron lo hicieron quedándose en su casa, no atentando contra el sistema democrático. Tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con la vida de los argentinos, no hay lugar para especulaciones electorales.

Los resultados de las PASO 2023

¿Tenemos posibilidades de remontarlo? Sí, pero para lograr ese objetivo tenemos que pensar en el juego, en jugar al fútbol, y políticamente pensar en los argentinos. Racionalidad, sensatez, empatía, no buscar culpables, no salir a priorizar internas, ni rivalidades, ni dolores.

Cuando elegíamos la política ,sabíamos lo que hacíamos: servir a la comunidad. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando tenemos responsabilidad institucional. Este es un momento de probarnos todos como dirigentes, como mujeres y hombres que hemos elegido la política, para estar a la altura de las circunstancias.

Se puede ganar o perder pero no se puede dejar de ser consecuente con una tarea de gobernar para todos, nos hayan votado o no, nos aplaudan o nos puteen, nos cuestionen o nos den una nueva posibilidad.

Noche negra: duro revés para Massa y el peronismo obtuvo una derrota histórica

La elección la afrontaremos con la temática de estar cerca de quienes no estuvimos cerca y más cerca de los que estuvimos, escuchando. Me hizo muy bien estar cara a cara con mis compañeros.

Tomémonos el trabajo de ir a Constitución, Retiro o cualquier parada de colectivo a las cinco de la mañana, y sentémonos a ver las mujeres yendo al empleo. O ver en la autopista a las personas que van a trabajar en su auto o una combi. Estamos muy lejos de eso en la política.

Tenemos una oportunidad, más allá del resultado electoral, de servir para bien a la Argentina, uno no quiere que esto salga peor, al que le toque ganar. Necesitamos que Argentina se normalice para que se empiecen a resolver cuestiones básicas como la inflación y la pobreza. Peleándonos no lo vamos a resolver.

El Banco Central devaluó más del 20% y llevó el dólar oficial a $365,50

Tenemos la experiencia mirando para atrás. Miremos para adelante, con otra actitud. Más allá de que sabemos que hay ideas distintas. Hay alguien que cree que el sistema está agotado y lo quiere cambiar, y lo tendrá que resolver en el marco de la democracia, las ideas y el debate. Nosotros también creemos que hay que cambiar pero no desde "romper" sino con consenso y soluciones.

La gente quiere que no hablemos tanto sino que bajemos la inflación, y eso es lo que hay que tratar de entender y resolver.

Alejandro Gomel (AG): ¿No era mejor candidato Axel Kicillof?

No sé. Yo en algún momento pensé que sí. Siempre planteé que lo que el frente quería era una PASO en serio, y yo valoro lo que hizo Juan Grabois con Paula Abal Medina, porque hicieron una campaña muy fuerte.

Pero cuando decía una PASO en serio decía presidente, gobernador en cada provincia, intendentes y, sobre todo, debatir en la calle, en las plazas y que la gente te dejara entrar a sus casas.

Hacia un nuevo orden político

Había que reformatear la forma de hacer política, y eso era avalar una PASO donde pusiéramos en juego todo, se prefiero un candidato de unidad. Lo avalaron las distintas fuerzas más importantes, y nosotros terminamos avalando eso porque no había otra alternativa. Apareció la candidatura de Juan y Paula pero no tuvieron la posibilidad de armar su lista a gobernadores e intendentes, ni diputados o concejales, pero se dio así.

Yo pensaba distinto, pero nos tenemos que hacer cargo, no es cuestión de pensar diferente. No habíamos tenido la capacidad de influir en este proceso, pero más importante que los nombres era debatir ideas y métodos, el cuerpo a cuerpo en la calle era clave.

Agustín Rossi: "Milei es un peligro para la democracia argentina"

Milei no es que está en el barrio, Milei es el barrio, está expresando la calentura de la gente. Nosotros no podemos ni sabemos expresarla, y si sabemos no nos creen.

Entonces, la forma era estar ahí para ver cómo podíamos re orientar esa corriente calentura y bronca contra un sistema donde la gente cree que los políticos vamos dos veces por año a buscar el voto y después no volvemos más, y en muchos casos tienen absoluta razón, hay que reconocerlo.

MVB JL