Hace cuatro años, contra todo pronóstico, Mauricio Macri perdió el eje político y le costó muchísimo afrontar una derrota electoral. Aunque recuperó votos después de las PASO, no le alcanzó para ganar, recordó para contextualizar Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Allí recurrió a las viejas caravanas del "Sí se puede". Y en Córdoba alcanzó algo muy importante: alcanzó el 60% de los votos, un caudal muy importante, para una provincia que no tiene la mejor relación con los porteños.

Cuatro años después, fue Javier Milei quien se impuso en Córdoba con el 33,61% de los votos y rompió todos los cálculos, ya que JxC quedó por debajo, superando los 25 puntos, es decir, menos de la mitad de lo que había construido Macri en su momento.

Carlos Ruckauf: "Octubre va a ser muy distinto que ahora"

En esa interna opositora, la ganadora fue Patricia Bullrich, derrotando a Horacio Rodríguez Larreta con claridad en terreno cordobés. Pero la candidata presidencial esperaba otro saldo y apareció la sombra de Milei.

Además, estos números complicaron al larretismo, tras su intento (junto a Gerardo Morales) de buscar un acuerdo previo a las PASO con el gobernador Juan Schiaretti, algo que dejó varias heridas en el frente opositor.

Algunos dirigentes cordobeses del macrismo y del radicalismo no estaban tan tristes por eso, ya que se "cocinó" el malestar por el impacto del acercamiento que intentó Larreta. En ese sentido, apuntan a Laura Rodríguez Machado, una de las figuras macristas más importantes. Lo mismo sucede con Mario Negri.

Milei sorprendió, Bullrich ganó la interna y el peronismo quedó relegado al tercer lugar

Todos, en su discurso público, sostienen que estuvieron arduamente por sus candidatos. Sin embargo, viendo lo sucedido en los municipios, donde Milei ganó en casi todos, se plantean interrogantes al respecto.

La interna descontrolada entre Bullrich y Larreta no cayó bien en Córdoba. A su vez, Schiaretti no llegó al 4% en su carrera presidencial, pero su porcentaje no es para nada despreciable. La pregunta es hacia dónde podrían ir esos votos, ahora que se confirmaron las candidaturas.

Los resultados de las PASO 2023

En definitiva, la desconfianza sigue reinando en Córdoba y algunos tendrán que dar explicaciones por la falta de tino para resolver la interna de Juntos por el Cambio. Pero se coló por la ventana el voto mayoritario de Milei. ¿Cómo jugará en octubre el voto cordobés?

JL